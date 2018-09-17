Внутри УПЦ МП уже началось движение по присоединению к будущей поместной церкви - Филарет

Поместная церковь в последующем готова принять всех действующих иерархов УПЦ МП.

Внутри УПЦ МП уже началось движение по присоединению к будущей поместной церкви.

Об этом предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет сообщил в интервью РБК- Украина.

"(...) Они думают не над тем, как повлиять на Киевский патриархат, а как сохранить самих себя. Потому что внутри МП уже началось движение по присоединению к будущей поместной церкви. Сейчас все ждут томоса. Когда томос будет получен, то есть, эту церковь признает мировое православие, архиереи смогут в нее перейти, и уже будут защищены, Москва не сможет их наказать. А пока томоса нет, многие боятся", - заявил Филарет.

Патриарх отметил, что уже десять действующих архиереев УПЦ МП обратились за томосом к Вселенскому патриарху, двое из них подтвердили это публично.

"Но по нашим подсчетам, до двух третей епископата готовы перейти в единую церковь. Их будет стимулировать то, что приходы МП сами начнут туда переходить. Так что архиереи могут остаться без приходов, и будут вынуждены идти за своей паствой", - отметил Филарет.

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Патриарх отметил, что в будущем Соборе будут принимать участие только те, кто обратился к Вселенскому патриарху, остальные смогут присоединиться уже к единой церкви.

Отвечая на вопрос о вероятности того, что в Украинскую церковь перейдут и наместники Киево-Печерской и Почаевской лавр, Филарет сказал, что такая вероятность существует.

"Есть. Если, например, эти наместники попросятся в Киевский патриархат, мы их примем. Мы планируем, что все архиереи МП и УАПЦ останутся на своих местах и со своими прихожанами. Если какой-то архиерей пришел с половиной своей епархии – будет руководить половиной, перейдет с трема сотнями приходов - будет ими и руководить", - отметил предстоятель УПЦ КП.

При этом, поместная церковь в последующем готова принять всех действующих иерархов УПЦ МП.

"Они не чужие нам, они для нас свои. Все, что было раньше, кто бы что ни говорил, все будет отброшено и забыто", - сказал патриарх.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в начале сентября завершился большой архиерейский Собор. Украинский вопрос на нем был главным. Иерархи были проинформированы о решении патриарха Варфоломея о намерении дать Украине автокефалию и не высказывали принципиальных возражений. Поэтому, дальше - окончательное принятие документов на Священном синоде. Вероятно, это произойдет уже в октябре.

В частности, Архиерейский собор решил, что Константинополь может предоставлять автокефалию , которая об этом просит, без согласия других церквей.

Президент Украины Петр Порошенко 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что он и иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею І с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины.

Читайте такжеВселенский патриарх Варфоломей заявил Кириллу о намерении дать Украине автокефалию - УПЦ КП

27 июля было обнародовано послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

31 августа в Стамбуле глава Русской православной церкви Кирилл встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. По итогам встречи глава РПЦ Кирилл заявил, что ни одна православная церковь не может принимать решения, противоречащие позиции другой православной церкви. Предстоятель РПЦ признал, что со времени последней встречи с патриархом Варфоломеем «многое произошло в жизни наших церквей, и вся ситуация в мире сильно изменилась». Кирилл охарактеризовал диалог как «разговор между двумя братьями», и заявил, что были обсуждены «все проблемы, которые стоят на повестке дня».

В свою очередь пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на грекоязычное издание Оrthodoxia.info сообщил, что патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о принятии решения о провозглашении Украинской автокефальной церкви.