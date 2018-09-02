Архиерейский собор решил, что Константинополь может предоставлять автокефалию без согласия других церквей - СМИ
На Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле сегодня, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос о том, насколько Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автономию, автокефалию церкви, которая об этом просит.
Об этом сообщает Громадське.
Ответ, который приняли епископы по результатам этого обсуждения утвердительный - «да, Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований».
Читайте такжеВселенский патриарх Варфоломей заявил Кириллу о намерении дать Украине автокефалию - УПЦ КП
Ранее Вселенский патриарх напомнил о московском самоуправстве по отношению к Киевской митрополии, подробно перечислив такие примеры в отношении Киевской митрополии, начиная с XV века.
"Москва на протяжении многих веков распоряжалось Киевской митрополией, православной церковью в Украине, без ведома Константинополя", - заявил глава Константинопольской церкви.
1 сентября в Стамбуле начался Архиерейский собор Константинопольской церкви, главной темой которого является предоставление украинской Православной церкви автокефалии. Собор продлится до 3 сентября.
Вопрос Украины планировали рассмотреть 2 сентября во второй половине дня. Если во время обсуждения идею предоставления автокефалии Украине поддержит большинство иерархов - тогда для предоставления Томоса Киеву не будет никаких процедурных препятствий.
1 сентября иерархи, прибывшие в Стамбул, отметили начало церковного года (в православных церквях новый литургический год начинается 1 сентября).
Ожидается, что после консультаций с епископами со всего мира, Константинопольский патриархат может окончательно определить сроки предоставления Томоса - грамоты, которая объявит о независимости Украинской православной церкви.
Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.
19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.
22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.
27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.
В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.