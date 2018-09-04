В Раде обнародовали текст изменений в Конституцию о курсе Украины в Евросоюз и НАТО

На сайте Верховной Рады обнародовали текст президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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"Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию Украины для реализации целенаправленного прагматичного курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических приоритетов государства", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту, передает ЕвроПравда.

В законопроекте предложено закрепить необратимость курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию и подтверждение европейской идентичности украинского народа в преамбуле Основного закона.

В ст. 85 предлагают определить, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и Организации Североатлантического договора".

Ст. 102 предложено дополнить положением, что "президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора".

Ст. 116 дополняется новым пунктом, согласно которому Кабинет Министров "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора".

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Евросоюз. Для внесения изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов в парламенте.