Во Вселенском патриархате отреагировали на угрозы Москвы из-за автокефалии Украине

Архиепископ Иов акцентировал на том, что Украина является безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата.

Абсолютно все современные православные автокефалии, кроме древних патриархатов, были созданы томосом Константинопольськой церкви.

На этом акцентировал архиепископ Тельмиский Иов (Геча) в интервью изданию Cerkvarium, комментируя усилия патриарха Варфоломея в Украине и противодействии этому со стороны РПЦ и промосковских украинских сил.

"Кроме Вселенского патриархата, в истории православной церкви ни одна другая поместная церковь не провозглашала автокефалии", - заявил архиепископ. Иерарх украинского происхождения также добавил, что каждая из новейших автокефалий провозглашалась в привязке к политическим факторам, в частности из-за обретения государственной независимости. Однако при этом имела более глубокие причины: "обеспечить единство церкви внутри каждого из этих государств, как и единство между поместными церквами".

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Владыка Иов подчеркнул, что РПЦ не имеет права предоставлять автокефалию украинской, как и любой иной церкви, ибо это является прерогативой Константинопольского патриархата, как первого среди православных центров в мире. Также архиерей обратил внимание на то, что сама Российская церковь подтверждений своего статуса не имеет. "Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России томоса об автокефалии", - отметил он.

Также владыка раскритиковал теорию Москвы, как "Третьего Рима". Архиепископ заявил, что она не имеет ни богословских, ни канонических оснований.

"Этот миф придумал псковский старец Филофей в начале XVI века. Но православная церковь не живет на базе мифов. История православной церкви не знает "первого" и "второго" Рима, но только "старый" (Рим) и "новый" (Константинополь). Тут третьему не бывать", - отметил иерарх. И добавил, что угрозы Московского патриархата разорвать общение с Константинополем и запугивания повторением великого раскола на православие и католичество являются ничтожными.

"Прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за капризов. Относительно вопроса раскола и автокефалии в Украине всем известно, что эта проблема не является вопросом богословского характера, и здесь не нужно обвинять кого-то в ереси. Поэтому, угрозы являются скорее злоупотреблением", - подчеркнул архиерей.

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Архиепископ Иов акцентировал на том, что Украина является безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата.

"Когда Украина уже не является частью Российской империи (также как и Советского Союза), и когда в ней длится почти 30 лет церковный раскол, из-за которого миллионы людей находятся вне канонической церкви, и с которым до этого времени Московский патриархат не способен справиться, Вселенский патриархат обязан принять надлежащие меры. При этом следует подчеркнуть, что он не вмешивается в дела чужой поместной церкви, но действует на своей канонической территории – на территории Киевской митрополии", - пояснил владыка. И добавил: "Автокефалия Украины предлагается Вселенским патриархатом не как оружие для войны, но как лекарство, чтобы залечить церковный раскол".

Как сообщал УНИАН, в РПЦ пригрозили разорвать отношения со Вселенским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Представитель РПЦ считает, что Константинополь действует вне рамок "канонического поля".

В РПЦ считают, что Константинополь поступил "подло и коварно" по отношению к позиции Москвы о предоставлении автокефалии УПЦ КП, и это якобы легитимирует церковный раскол.