Во Вселенском патриархате отреагировали на угрозы Москвы из-за автокефалии Украине
Абсолютно все современные православные автокефалии, кроме древних патриархатов, были созданы томосом Константинопольськой церкви.
На этом акцентировал архиепископ Тельмиский Иов (Геча) в интервью изданию Cerkvarium, комментируя усилия патриарха Варфоломея в Украине и противодействии этому со стороны РПЦ и промосковских украинских сил.
"Кроме Вселенского патриархата, в истории православной церкви ни одна другая поместная церковь не провозглашала автокефалии", - заявил архиепископ. Иерарх украинского происхождения также добавил, что каждая из новейших автокефалий провозглашалась в привязке к политическим факторам, в частности из-за обретения государственной независимости. Однако при этом имела более глубокие причины: "обеспечить единство церкви внутри каждого из этих государств, как и единство между поместными церквами".
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Владыка Иов подчеркнул, что РПЦ не имеет права предоставлять автокефалию украинской, как и любой иной церкви, ибо это является прерогативой Константинопольского патриархата, как первого среди православных центров в мире. Также архиерей обратил внимание на то, что сама Российская церковь подтверждений своего статуса не имеет. "Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России томоса об автокефалии", - отметил он.
Также владыка раскритиковал теорию Москвы, как "Третьего Рима". Архиепископ заявил, что она не имеет ни богословских, ни канонических оснований.
"Этот миф придумал псковский старец Филофей в начале XVI века. Но православная церковь не живет на базе мифов. История православной церкви не знает "первого" и "второго" Рима, но только "старый" (Рим) и "новый" (Константинополь). Тут третьему не бывать", - отметил иерарх. И добавил, что угрозы Московского патриархата разорвать общение с Константинополем и запугивания повторением великого раскола на православие и католичество являются ничтожными.
"Прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за капризов. Относительно вопроса раскола и автокефалии в Украине всем известно, что эта проблема не является вопросом богословского характера, и здесь не нужно обвинять кого-то в ереси. Поэтому, угрозы являются скорее злоупотреблением", - подчеркнул архиерей.
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Архиепископ Иов акцентировал на том, что Украина является безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата.
"Когда Украина уже не является частью Российской империи (также как и Советского Союза), и когда в ней длится почти 30 лет церковный раскол, из-за которого миллионы людей находятся вне канонической церкви, и с которым до этого времени Московский патриархат не способен справиться, Вселенский патриархат обязан принять надлежащие меры. При этом следует подчеркнуть, что он не вмешивается в дела чужой поместной церкви, но действует на своей канонической территории – на территории Киевской митрополии", - пояснил владыка. И добавил: "Автокефалия Украины предлагается Вселенским патриархатом не как оружие для войны, но как лекарство, чтобы залечить церковный раскол".
Как сообщал УНИАН, в РПЦ пригрозили разорвать отношения со Вселенским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Представитель РПЦ считает, что Константинополь действует вне рамок "канонического поля".
В РПЦ считают, что Константинополь поступил "подло и коварно" по отношению к позиции Москвы о предоставлении автокефалии УПЦ КП, и это якобы легитимирует церковный раскол.