Кипиани: "Пять героев Украины весной этого года предали родину"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал главный редактор проекта "Історична правда" Вахтанг Кипиани.

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"Анализ списка депутатов, голосовавших за диктаторские законы 16 января, показывает, что среди них есть 9 Героев Украины. На их совести смерть Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеныка", - сказал Вахтанг Кипиани, добавив, что ни один из этой девятки не воин и не атлет.

Он отметил, что кроме депутатов Януковича, в указе о лишении звания должны быть и другие фамилии. "Как минимум 5 Героев Украины весной этого года предали родину, получив должности и российское гражданство в оккупированном Крыму", - сказал Вахтанг Кипиани.

По словам главреда, назрел вопрос изменения устава президентского отличия Герой Украины. "Для этого не нужно 226 голосов в парламенте. Хватит политической воли одного человека - главы государства", - отметил он.

"Ситуация требует решения. Если президент не лишит предателей звания - это будет окончательной девальвацией награды", - подытожил Вахтанг Кипиани.

Полный текст интервью Вахтанга Кипиани читайте в выпуске журнала "Новое время" 28 ноября.