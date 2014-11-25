Девять Героев Украины голосовали за диктаторские законы - журналист

Об этом пишет в колонке в журнале Новое Время главный редактор проекта Iсторична правда Вахтанг Кипиани.

"Ни один из этой девятки - не воин и не атлет. Экс-председатель Верховной рады Владимир Литвин. Миллионер-аграрий Геннадий Бобов. И семь так называемых красных директоров – Леонид Байсаров, Вячеслав Богуслаев, Владимир Бойко, Леонид Литвинов, Ефим Звягильский, Александр Рыженков, Борис Дейч. Они всегда колебались с линией партии. От КПСС до Партии регионов", - расказал Кипиани.

Читайте такжеПрезидент подписал указ о присвоении Героям Небесной Сотни звания Героев УкраиныТакже он добавил, что "во времена Кучмы и Януковича предприятия, возглавляемые нашими "героями", давали не только металл и уголь, но и любое необходимое властям количество людей для массовки – от "одобрямса" проекту Конституции до титушек в Мариинский парк".

Как заявил Кипиани, все семеро "производственников" не посчитали нужным выйти из Партии регионов после падения Януковича.

Как сообщалось ранее, еще пятеро "Героев" предали Украину, получив российское гражданство в оккупированном Крыму.

За годы независимости в общей сложности четыре украинских президента отметили "героические" заслуги 393 человек. Но само звание Героя Украины за годы независимости настолько дискредитировано, что оскорбительно награждать патриотов тем же званием, что и одиозных деятелей режимов Кучмы — Януковича, считает журналист.