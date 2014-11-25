"Герои Украины" в Крыму принимают российское гражданство и пишут стихи о Новороссии

Об этом на своей странице в Facebook написал историк, публицист, редактор издания «Историческая правда» Вахтанг Кипиани.

В связи с этим он считает необходимым изменить Закон Украины «О государственных наградах».

«Закон «О государственных наградах» надо будет менять обязательно. И не только в контексте памяти погибших. А и потому, что в одном только Крыму осталось четыре «Героя Украины», которые аж бегом приняли российское гражданство и бьют поклоны Путину. И это очень известные, авторитетные в регионе люди», - написал он.

Читайте такжеПутин снова солгал о причастности российских войск в оккупации Крыма«Кстати, еще один «Герой Украины» написал стихи на поддержку «Новороссии», - добавил Кипиани.

Как сообщает Крим.Реалії, в Крыму звание «Героя Украины» в 1999 году получила доярка акционерного общества «Широкое» Екатерина Гордийчук, в 2004 году - ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Февзи Якубов, в 2007 году - ректор Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Николай Багров, в 2009 году - Генеральный директор Национального производственно-аграрного объединения «Массандра» Николай Бойко, в 2012 году - председатель правления акционерного общества «Завод Фиолент» Александр Баталин, а также народный депутат Украины V-VII созывов Борис Дейч, который в 2014 году публично признал аннексию Крыма Россией.

Примечание редакции. В списке Крим.Реалии указаны все известные Герои Украины из Крыма (шесть человек). Наличие их имен в этом списке не означает, что данные Вахтанга Кипиани касаются каждого из них.