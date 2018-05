Евровидение-2018: кто голосовал за украинца Melovin в финале конкурса

В финале Евровидения-2018 в ночь на 13 мая в Лиссабоне (Португалия) представитель от Украины – певец Melovin – получил 130 баллов, заняв в таблице 17 место из 26 возможных.

В ночь на 13 мая в Лиссабоне прошел финал Международного песенного конкурса "Евровидение 2018", на котором нашу страну представлял Melovin с песней Under The Ladder.

По результатам голосования национальных жюри стран-участниц конкурса и зрителей украинец занял 17 место, набрав 130 баллов. При этом, по итогам голосования жюри Melovin располагался на последнем месте.

В финале Евровидения 2018 певца Melovin от Украины проголосовали жюри 2 стран – Азербайджана (6 баллов) и Молдовы (5 баллов). В результате после объявления голосования жюри Melovin располагался на последнем, 26 месте с 11 баллами.

Читайте такжеMelovin занял 17 место на Евровидении-2018 (видео)

Какие страны проголосовали за Украину на Евровидении 2018 (баллы от жюри):

Азербайджан – 6;

Беларусь – 0;

Сан-Марино – 0;

Нидерланды – 0:

Македония – 0;

Мальта – 0;

Грузия – 0;

Испания – 0;

Австрия – 0;

Дания – 0;

Великобритания – 0;

Швеция – 0;

Латвия – 0;

Албания – 0;

Хорватия – 0;

Ирландия – 0;

Румыния – 0;

Чехия – 0;

Исландия – 0;

Молдова – 5;

Бельгия – 0;

Норвегия – 0;

Франция – 0;

Италия – 0;

Австралия – 0;

Эстония – 0;

Сербия – 0;

Кипр – 0;

Армения – 0;

Болгария – 0;

Греция – 0;

Венгрия – 0;

Черногория – 0;

Германия – 0;

Финляндия – 0;

Россия – 0;

Швейцария – 0;

Израиль – 0;

Польша – 0;

Литва – 0;

Словения – 0;

Португалия – 0.

Зрители имели возможность голосовать 40 минут. Всего Украина получила 119 баллов от зрителей и заняла 7 место по голосованию зрителей.

В сумме певец Melovin от Украины в финале Евровидения-2017, получил 130 баллов, заняв 17 место в таблице.

Напомним, победителем "Евровидения 2018" стала участница из Израиля Нетта Барзилай с 529 очками, на втором месте представительница Кипра Элени Фурейра, набравшая 436 баллов, а на третьем – конкурсант из Австрии с 342 баллами.

Финал Евровидения 2017: результаты голосования

01) Израиль. Netta Barzilai –"TOY" – 529 баллов

02) Кипр. Eleni Foureira – "Fuego" – 436 баллов

03) Австрия. Cesár Sampson – "Nobody But You" – 342 баллов

04) Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" – 340 баллов

05) Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto ниент" – 308 баллов

06) Чехия. Mikolas Josef – "Lie to Me" – 281 баллов

07) Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" – 274 баллов

08) Эстония. Elina Nechayeva – "La Forza" – 245 баллов

09) Дания. Rasmussen – "Higher Ground" – 226 баллов

10) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day" – 209 баллов

11) Албания. Eugent Bushpepa – "Mall" – 184 баллов

12) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When we're Old" – 181 баллов

13) Франция. Madame Monsieur – "Mercy" – 173 баллов

14) Болгария. EQUINOX – "Bones" – 166 баллов

15) Норвегия. Alexander Rybak – "that's How You Write А Song" – 144 баллов

16) Ирландия. Ryan O'Shaughnessy – "Together" – 136 баллов

17) Украина. MELOVIN – "Under the Ladder" – 130 баллов

18) Нидерланды. Waylon – "Outlaw In 'Em" – 121 баллов

19) Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" – 113 баллов

20) Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love" – 99 баллов

21) Венгрия. AWS – "Viszlát nyár" – 93 баллов

22) Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!" – 64 баллов

23) Испания. Y Amaia Alfred – "Tu canción" – 61 баллов

24) Великобритания. SuRie – "Storm" – 48 баллов

25) Финляндия. Saara Aalto – "Monsters" – 46 баллов

26) Португалия. Cláudia rua camilo – "O jardim" – 39 баллов