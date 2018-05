Евровидение-2018: украинские певицы, поющие в России, призвали поклонников голосовать за Беларусь

Несколько лет назад будучи в качестве наставника проекта «Голос» я обернулась на голос талантливого парня. Прошло время и я так счастлива наблюдать его успехи на большой сцене! Друзья, поддержите талантливого артиста, представителя Беларуси на конкурсе «Евровидение-2018» ALEKSEEV @alekseev_officiel с песней «Forever». Сегодня в первом полуфинале он выступит под номером 8. Friends, support the talented artist, representative of Belarus at the Eurovision Song Contest 2018 ALEKSEEV @alekseev_officiel with his song "Forever". Today he will perform at number 8 in the first semifinal.

