Евровидение-2018: украинские певицы, поющие в России, призвали поклонников голосовать за Беларусь

Лорак и Лобода признались в симпатиях к Alekseev, он выступит в первом полуфинале 8 мая.

Украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые выступают в России, призвали своих поклонников голосовать на Евровидении-2018 за представителя Беларуси — Alekseev.

"Друзья, поддержите талантливого артиста, представителя Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" Alekseev с песней "Forever", - написала Ани Лорак в Instagram.

Лобода же в сториз пожелала певцу удачи и сказала, что держит за него кулаки.

Как известно, Никита Алексеев (Alekseev), который часто выступает в России, сперва подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Украины, но вскоре отозвал ее по собственной инициативе. В начале января стало известно, что певец собрался на песенный конкурс от Беларуси.

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Alekseev выступит в первом полуфинале, который состоится уже сегодня, 8 мая.