На Керченской переправе дальнобойщики угрожают бунтом - некоторые стоят уже 4 дня
В Керчи, на накопительной площадке в аэропорту, очередь примерно в 500 грузовых авто. В очереди стоят грузовики, которые возят товар со скоропортящимися продуктами.
Некоторые водители стоят уже четвертые сутки. На территории стоит невыносимая вонь, нет никаких условий для гигиены, кроме забитых биотуалетов. Дальнобойщики рассказали корреспонденту Громадського радио, что многие водители собираются перекрывать дорогу в Керчь.
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Водители считают, в основном, очередь накопилась из-за того, что большие грузные машины отправляют только на погрузку в порт «Новороссийск». Хотя, по словам водителей, в порту Крым очередей нет, и логичней было бы очередь разделить на две – в порт на «Новороссийск» и порт «Крым».
По мнению водителей, грузовики отправляют в очередь на порт в Новороссийск из-за того, что это стоит дороже, чем переправлять машины через порт «Крым».
Кроме того, на накопительной площадке, по словам водителей, нет нормальных условий, а за стоянку в аэропорту продолжают брать 150 руб с машины.
Как сообщили в пресс-службе АНО «ЕТД», линия «Новороссийск – порт «Кавказ»» является приоритетной. Погрузка на нее идет в первую очередь. Линия порт «Кавказ»-порт «Крым» ориентирована на пассажирские перевозки и легкового транспорта.
В пресс-службе отметили, что на сайте, а также в социальных сетях ведомства с 5 ноября распространяется информация о том, какая линия для какого транспорта предназначена. Также работают контактные телефоны.
«По контактным телефонам со стороны водителей, а также компаний, которые прорабатывают вопросы логистики — поступало очень мало звонков», — говорят в пресс-службе.
На сайте информация есть о загруженности линии и о стоимости перевозки. Разница между линиями порт «Кавказ» и «Новороссийск» небольшая — порядка 2000 руб. (это около 670 гривен).