Помпеи, где жило более 20 тысяч человек, были уничтожены в 79 году нашей эры.

Археологи нашли тела двух жертв извержения Везувия, которое уничтожило Помпеи около двух тысяч лет назад. Предположительно, найденные останки в почти идеальном состоянии принадлежат господину и его рабу.

Читайте такжеВ Египте нашли более сотни 2500-летних саркофагов с мумиями (фото)Об этом сообщает The Guardian.

Считается, что двое мужчин избежали гибели на начальной фазе извержения, но в итоге, на следующий день, их снесло пирокластическим потоком. Они погибли от теплового удара, о чем свидетельствуют положения их рук и ног.

Погибших нашли на окраине Помпеев. Там же в 2017 году археологи обнаружили конюшню с останками трех запряженных лошадей.

По данным экспертов, рабом был молодой человек возрастом от 18 до 25 лет, у него от тяжелого физического труда были сдавлены позвонки. Возраст его господина – 30-40 лет. Оба были одеты в туники.

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Помпеи, где жило более 20 тысяч человек, были уничтожены в 79 году нашей эры. Считается, что при извержении Везувия погибло около двух тысяч человек. Полторы тысячи погибших найдены.

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Автор: УНИАН