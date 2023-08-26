Фермеры каждый день могут любоваться видом на озеро.

Во Франции пара купила старый тракторный прицеп и превратила его в красивый дом. Историю строительства этого дома рассказывает The Sun.

Герои передачи Living Big In A Tiny House в какой-то момент решили изменить свою жизнь и стать более "экологически сознательными". Дом решили построить на ферме площадью 100 га. "Мы постарались сделать его максимально естественным, используя как можно больше восстановленных местных материалов. Это соответствует нашим жизненным ценностям", - сказали фермеры.

Домик имеет всего восемь метров в длину и пять в ширину, однако внутри - высокие стены и просторная гостинная. "Мы хотели, чтобы внешний вид дома сочетался с окружающей средой, поэтому выбрали дерево и железо, которые служат дольше", - объяснила хозяйка дома.

В доме есть кухня, туалет и огромная спальня с двуспальной кроватью. Из сада открывается впечатляющий вид на озеро. "Очень приятно просыпаться каждое утро с видом на озеро. Возникает ощущение, что живешь не внутри, а снаружи", - говорят фермеры.

Пара уверяет, что в их доме нет холодильника, поскольку они питаются свежими продуктами, которые выращивают сами. Также они построили на своей территории небольшой домик для вечеринок.

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Напомним, ранее в Соединенных Штатах Америки выставили на продажу дом за 1 доллар. Агент по недвижимости говорит, что получил уже сотни звонков и сообщений.

В прошлом году в Италии предложили выплатить до 30 тысяч евро людям, которые купят жилье в одном из живописных городов.

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