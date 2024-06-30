Такому вину может быть примерно 2 000 лет.

Археологи обнаружили в Испании древнейшее известное в мире жидкое вино в необычном месте. По данным нового исследования, оно было смешано с пеплом внутри погребальной урны римской эпохи, пишет Live Science.

По словам ученых, вино имеет вид "красноватой жидкости". Оно было найдено в гробнице, которой примерно 2 000 лет в городке в Севилье во время строительства дома.

Отмечается, что использование вина в погребальных ритуалах римской эпохи является задокументированным, однако обнаружение образца вина такого древнего возраста в жидком состоянии было "достаточно исключительным и неожиданным", написали ученые в своей статье Journal of Archaeological Science: Reports.

Видео дня

"Это затонувшая гробница, которая была выкопана из скалы, что позволило ей простоять 2 000 лет", - рассказал The Guardian Хосе Рафаэль Руис Арребола, химик-органик из Университета Кордовы и старший автор исследования.

Известно, что виноград содержит особые растительные соединения, известные как полифенолы. Когда ученые нашли их в образце жидкости, то поняли, что это было действительно вином.

Ученые предположили, что вино было похоже на современные вина фино, которые изготавливаются в регионах на юге Испании. Также исследователи сравнили содержание полифенолов в древнем вине с современными винами, чтобы определить, что вино, скорее всего, было из Донья-Менсии, города на юге Кордовы.

Несмотря на то, что жидкость была красноватого цвета, в ней не было сериновой кислоты, то есть соединения, которое образуется в красном вине при разложении, что подтвердило, что первоначальное вино на самом деле было белым.

По словам Арребола, несмотря на то, что древнее вино обычно разлагается, оно не является "нисколько токсичным", согласно микробиологическим анализам. Однако ученые все же не рискнули пробовать его на вкус.

"Нам повезло найти его и проанализировать - это то, что можно увидеть лишь раз в жизни", - подчеркнул Арребола в интервью CNN.

Археологические находки - последние новости

Ранее исследователи выяснили, что древнеегипетские писцы имели ужасную осанку из-за своей профессии. Для этого исследования археологи разобрали скелеты 69 взрослых мужчин, 30 из которых были писцами и были похоронены между 2700 и 2180 годами до нашей эры в пирамидальном погребальном комплексе в Египте.

Также израильские археологи нашли впечатляющие сокровища, которым более тысячи лет.

"Среди различных находок в здании были впечатляющие каменные и мраморные артефакты; греческие, ивритские и латинские надписи, а также одна надпись с именем еврейского мужчины из священнической семьи, которая все еще изучается. Эти надписи, а также полное отсутствие свиных костей среди скелетов, найденных на этом участке, свидетельствуют о связи этого здания с еврейской общиной", - отметили в Израильском управлении древностей.

Вас также могут заинтересовать новости: