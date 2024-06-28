Исследователи пришли к выводу, что вино все же может быть полезно для здоровья.

Взаимосвязь между вином и здоровьем стала предметом интереса не только в последние несколько лет. В течение многих веков одни культуры восхваляли пользу алкоголя, а другие считали вино, пиво и крепкие напитки наркотиком, который следует строго контролировать, а то и полностью запретить.

Издание The drinks business пишет, что научные исследования подтверждают положительное влияние вина, особенно красного, на различные аспекты здоровья человека.

Польза для сердечно-сосудистой системы

Красное вино часто ассоциируется с пользой для здоровья сердечно-сосудистой системы, в первую очередь благодаря его противовоспалительным свойствам и наличию таких соединений, как ресвератрол.

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Исследование, проведенное Университетом штата Айова, показало, что умеренное потребление красного вина способно уменьшить количество висцерального жира, который связан с повышенным риском сердечных заболеваний.

Кроме того, доказано, что красное вино помогает регулировать уровень холестерина. Исследование, представленное на конференции Европейского общества кардиологов, показало, что как красные, так и белые вина могут привести к значительному улучшению уровня холестерина при умеренном потреблении наряду с регулярной физической активностью.

Кровяное давление

Флавоноиды, которые содержатся в красном вине, играют важнейшую роль в снижении артериального давления. Согласно исследованию, проведенному под руководством профессора Аэдина Кэссиди из Университета королевы Белфаста, употребление трех бокалов красного вина в неделю может значительно снизить кровяное давление.

Этот эффект объясняется взаимодействием флавоноидов с микробиомом кишечника, который усиливает кардиопротекторные свойства этих соединений.

Здоровье костей

Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что те, кто умеренно употреблял белое вино, имели более высокую минеральную плотность костной ткани по сравнению с теми, кто пил другие виды алкоголя, включая красное вино и пиво.

Этот вывод позволяет предположить, что белое вино может играть определенную роль в поддержании здоровья костей и профилактике таких заболеваний, как остеопороз.

Регулирование уровня глюкозы

Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что умеренное потребление как красного, так и белого вина может улучшить регуляцию уровня глюкозы у людей с диабетом 2 типа.

Профилактика рака

Ресвератрол, соединение, содержащееся в красном вине, активно изучается на предмет его противораковых свойств. Исследования показали, что ресвератрол может помочь уничтожить аномальные клетки, которые приводят к раку, особенно в случае рака кишечника.

Исследование, проведенное Институтом Гюстава Русси в Вильжюифе (Франция), показало, что ресвератрол в сочетании с аспирином снижает выживаемость тетраплоидных клеток в культурах опухолей рака кишечника человека. Было показано, что такая комбинация помогает уничтожить клетки, вызывающие генетическую нестабильность и связанные с развитием рака.

Кроме того, ученые из Даляньского медицинского университета в Китае предположили, что ресвератрол может замедлять рост раковых опухолей.

Профилактика деменции

Умеренное потребление вина также связано с преимуществами когнитивного здоровья, в частности с профилактикой деменции. Антиоксиданты, содержащиеся в вине, играют важную роль в снижении воспаления и окислительного стресса, которые являются ключевыми факторами в развитии когнитивных нарушений.

Исследования показали, что эти антиоксиданты помогают поддерживать здоровье мозга и предотвращать возникновение деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Долголетие

Исследователи предполагают, что фармацевтические соединения, содержащие ресвератрол, однажды могут быть использованы для лечения и профилактики заболеваний, связанных со старением, что открывает перспективные пути для увеличения продолжительности жизни.

Было доказано, что социальное употребление вина в умеренных количествах также играет решающую роль в успехе "голубых зон" мира, где средняя продолжительность жизни наиболее высока.

Ранее УНИАН писал, приводит ли употребление алкоголя к набору веса.

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