Два массовых вымирания на Земле могли быть вызваны космическими явлениями, - ученые

Ученые предполагают, что космические взрывы могли привести к эрозии озонового слоя Земли.

Человечество чаще всего фокусируется на опасностях, которые существуют на Земле, но угрозы могут исходить из гораздо более далеких мест. Выяснилось, что два массовых вымирания на нашей планете могли произойти из-за космических явлений, пишет Earth.

В своем новом исследовании ученые из Университета Кила нашли закономерность во времени взрывов звезд и серьезных изменений в окружающей среде Земли.

Исследователи узнали, что частота взрывов сверхновых звезд вблизи Земли соответствует двум массовым вымираниям, произошедшим 372 миллиона лет назад и 445 миллионов лет назад. Ученые называют эти моменты в прошлом Земли поздним девонским и ордовикским вымираниями.

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В издании напомнили, что первое из этих массовых вымираний произошло около 372 миллионов лет назад и привело к исчезновению около 70% всех видов, изменив баланс водной жизни. Второе вымирание произошло 445 миллионов лет назад и привело к исчезновению 60% морских беспозвоночных.

Ученые предполагают, что космические взрывы могли привести к эрозии озонового слоя Земли. Из-за этого интенсивное ультрафиолетовое излучение достигло поверхности Земли.

В ходе исследования ученые приступили к "переписи" близлежащих массивных звезд, известных как OB-звезды, в радиусе 3 260 световых лет от Солнца. После этого исследователи рассчитали, как часто эти взрывы могут происходить в пределах 65 световых лет от Земли, что составляет около 20 парсеков.

Сравнив расчеты с частотой массовых вымираний, связанных с внешними причинами, ученые обнаружили совпадение. Оно указывает на близлежащую сверхновую как на вероятного подозреваемого в событиях позднего девона и ордовика.

Авторы исследования считают, что сверхновая вблизи Земли могла разрушить озоновый слой, вызвав химические реакции, приводящие к кислотным дождям, и подвергнув организмы вредному воздействию солнечной радиации. Ученые уверены, что новые данные помогут понять, как элементы перемещаются по галактике, и станут основой для создания новых небесных объектов.

Кроме того, исследователи заявили, что полученные данные могут помочь усовершенствовать детекторы гравитационных волн, которые помогают определять происхождение и структуру космических событий. Благодаря этому астрономы смогут отточить свои прогнозы относительно частоты распространения гравитационных волн в космосе.

Ученые о массовых вымираниях

Ученые считают, что Земле грозит глобальное вымирание уже через 2700 лет. Изучение массового вымирания, произошедшего 252 миллиона лет назад, дает понять, куда нас заведет нынешнее глобальное потепление.

Кроме того, ученые выяснили, как лягушки перехитрили одно из самых смертоносных вымираний на Земле. Они изучили 100 ископаемых группы темноспондильных, проанализировав размеры их тела, зубы и особенности черепа.

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