Изучение массового вымирания, произошедшего 252 миллиона лет назад, дает понять, куда нас заведет нынешнее глобальное потепление.

Экологические неурядицы современности вполне способны привести к непоправимым изменениям в глобальной экосистеме и даже массовому вымиранию в масштабах всей планеты. И такой сценарий не является чем-то совсем невероятным, потому что в истории Земли такое уже случалось, пишет научный вестник Interesting Engineering.

Пермско-триасовое вымирание, также известное как Великое вымирание, было самым разрушительным событием в истории Земли. 96% морской жизни и 70% наземных позвоночных исчезли примерно 252 миллиона лет назад.

Это стало следствием серии разрушительных извержений вулканов, во время которых в атмосферу попало 100 000 миллиардов метрических тонн углекислого газа. Началась цепная реакция: резкое глобальное потепление, океаны потеряли кислород и полная далее дестабилизация углеродного цикла на планете.

Видео дня

Исследователи во главе с доктором Маурой Брунетти из Женевского университета изучали окаменелые остатки растений, используя споры, пыльцу и макроскамнилости для реконструкции древних экосистем. К их удивлению, исследование показало скачок глобальной температуры на 10 градусов Цельсия.

Чтобы понять изменения окружающей среды на рубеже пермско-триасового периода, команда составила карту древней географии Земли и сопоставила окаменелости растений с шестью основными биомами, включая вечнозеленые тропические, сезонные тропические, умеренные и пустынные. Записи ископаемых останков сравнивали со сложными климатическими моделями, чтобы оценить местный климат в разное время.

Этот анализ выявил серьезные изменения в биомах растений, совпадающие с границей пермско-триасового периода, что указывает на резкий переход от холода к теплу. Поздняя пермь была холодной, а ранний триас - хаотичный климат, возможно, из-за кратковременных колебаний.

Но поздний триас - оленекский и анизийский - стабилизировался при температурах, более высоких на 10 градусов, чем раньше. Это означало, что тропические пустыни превратились в пышные леса, а растительность умеренного пояса продвинулась к полюсам, устранив тундру. Очевидно, именно это глобальное потепление и было предпосылкой для дальнейшего массового вымирания.

Это драматическое изменение подчеркивает концепцию климатических переломных точек. Брунетти предупреждает, что если наши нынешние темпы выбросов CO2 сохранятся, мы можем достичь тех же уровней, что и пермское вымирание, уже через 2700 лет - ужасно короткий срок.

Однако ученые признают ограниченность производных данных. Больше данных об ископаемых останках и усовершенствованные модели имеют решающее значение для более четкой картины. Подробные выводы исследователи опубликовали в журнале Frontiers in Earth Science.

Экологические проблемы современности

Как писал УНИАН, площадь океанического льда у обоих полюсов Земли оказалась самой низкой для конца февраля за все время научных наблюдений. Одно из последствий потепления - таяние морского льда. Его общая площадь на планете сократилась до исторического минимума.

Также мы рассказывали, что самое сильное океаническое течение начало ослабевать. Возможные изменения могут повлиять на популяцию пингвинов, тем самым влияя на биоразнообразие всего региона.

Вас также могут заинтересовать новости: