Под угрозой исчезновения оказались африканские слоны, белые медведи, некоторые акулы, лягушки и рыбы.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что мир приближается к крупнейшему массовому вымиранию со времен динозавров, которое в течение следующего десятилетия поставит на грань исчезновения миллионы растений и животных.

Организация предупреждает о "катастрофической эскалации" природоохранного кризиса, сообщает Daily Mail.

Согласно отчету экологической организации по итогам 2021 года, под угрозой оказались африканские слоны, белые медведи, некоторые акулы, лягушки и рыбы.

В настоящее время 142,5 тыс. видов внесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), и 40 тыс. из них "под угрозой исчезновения".

Это самое большое с момента составления списка в 1964 году.

Всемирный фонд дикой природы предупреждает о "катастрофической эскалации глобального исчезновения видов" и призывает подписать новый глобальный пакт об охране природы.

Африканский лесной слон входит в число животных, которые находятся под самым большим риском исчезновения, после того, как его численность снизилась на 86% за 31 год.

По данным WWF, белые медведи также находятся под угрозой из-за быстрого таяния паковых льдов Северного Ледовитого океана.

Чрезмерный вылов рыбы, потеря среды обитания и климатический кризис привели к сокращению всех акул и скатов на 30%.

По оценкам экспертов организации, к лету 2035 года в Арктике могут полностью растаять ледники.

Несмотря на резкие предупреждения, Всемирный фонд дикой природы заявляет, что после ряда успешных историй в этом году появился "луч надежды".

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