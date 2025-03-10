Для этого ученые проанализировали более 100 тысяч птичьих песен.

Пение птиц наполняет леса различными мелодиями, сигнализируя о территории, привлекая партнеров, а также способствуя общению внутри стаи. Как оказалось, такие звуки являются не просто статичными, они меняются из поколения в поколение, как это происходит с человеческими языками и музыкой. Об этом пишет earth.com, ссылаясь на новое исследование Оксфордского университета.

В ходе исследования эксперты проанализировали более 100 тысяч птичьих песен, чтобы понять, как движение, возраст и текучесть формируют песенное разнообразие.

На это ученые потратили три года, собирая более 20 тысяч часов записей от больших синиц в Оксфордшире. Целью такого исследования было понять, какие песни становятся популярными, а какие исчезают.

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"Для анализа изменений в песнях исследователи разработали ИИ-модель, способную распознавать отдельных птиц по их песням. Эта технология позволила им измерить песенные различия между птицами и отследить вариации в популяции. Результаты показали, что птицы одного возраста имеют более похожий репертуар, тогда как разновозрастные сообщества демонстрируют большее культурное разнообразие", - подчеркнули в материале.

По словам исследователей, изменение песен становится быстрее, когда птицы улетают или умирают, ведь молодые птицы перенимают и внедряют новые типы песен.

В то же время старые птицы играют значительную роль в сохранении песен, которые исчезают из популяции. То есть молодые птицы вводят новые типы песен, а старшие особи действуют как "культурные хранилища" прошлых песен.

"Эта динамика отражает то, как бабушки и дедушки помнят песни, незнакомые молодому поколению. Однако не только возраст определяет смену песен. Эксперты обнаружили, что когда птицы больше смешиваются из-за усиленного движения и иммиграции, они перенимают общие песни, что замедляет темпы эволюции песен", - отметили в издании.

Отмечается, что птицы, которые остаются близко к месту своего рождения, сохраняют самобытную песенную культуру, подобно тому, как изолированные человеческие сообщества развивают уникальные диалекты.

"Подобно тому, как человеческие сообщества развивают отдельные диалекты и музыкальные традиции, некоторые птицы также имеют местные песенные культуры, которые развиваются со временем. Наше исследование показывает, как именно динамика популяции - приход и уход отдельных птиц - влияет на этот процесс культурного обучения, влияя как на разнообразие песен, так и на темпы изменений", - объяснил ведущий исследователь доктор Нило Мерино Рекальде из Оксфордского университета.

В свою очередь такая информация может иметь важное значение для охраны природы, ведь показывает, как популяционные изменения влияют на культурные традиции птиц.

"Наша работа в очередной раз показывает, что отслеживание особей в течение их жизни позволяет нам понять, как различные процессы взаимодействуют в природных популяциях. Захватывает мысль, что мы можем объяснить акустический ландшафт, который мы слышим в лесу каждую весну, с точки зрения результата кумулятивной комбинации индивидуальных движений и выживания в течение многих лет", - отметил профессор Бен Шелдон из Оксфордского университета, который возглавляет долгосрочное исследование в Уайтэм Вудс.

Другие интересные факты о птицах

Как писал УНИАН, недавно была замечена птица, которую не видели почти 200 лет. Речь идет о галапагосском пастушке, которого в последний раз заметил на острове Флореана Чарльз Дарвин в 1835 году.

Также стало известно, насколько высоко может взлететь птица. Как оказалось, рекордсменом по самому высокому полету среди всех птиц является гриф Рюппеля, который упал на коммерческий самолет на высоте 11 300 метров над Кот-д'Ивуаром в Западной Африке.

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