Эволюционный процесс проходил в два этапа, на первом из которых инициатива была за самими волками.

Одомашнивание волков и превращение их в собак, вероятно, произошло по инициативе самих хищников, которые предпочли сосуществование с человеком вместо выживания в дикой природе. Об этом пишет научный вестник Live Science со ссылкой на данные нового исследования.

Издание отмечает, что ученые до сих пор не знают точно, как именно волки превратились в ранних собак, хотя теорий на эту тему есть немало. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society, проанализировало гипотезу о том, что некоторые волки с наиболее спокойным темпераментом сами пришли в человеческие поселения, чтобы питаться объедками, и в процессе сосуществования превратились в собак. Полученные исследователями результаты показали, что математически эта теория имеет смысл.

Согласно современным генетическим и археологическим данным, собаки (Canis familiaris) являются производным видом от серых волков (Canis lupus). Превращение волка в собаку произошло в течение двух исторических периодов. В первом, который длился с 30 000 до 15 000 лет назад, дикие волки были одомашнены в первых собак. Во втором периоде, который начался примерно с 15 000 лет назад, люди начали искусственный отбор собак по определенным характеристикам, превращая их в отдельные породы.

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Главный вопрос был в том, как именно начался первый этап. Противники теории самоодомашнивания настаивают, что 15 тысяч лет - это слишком мало, чтобы волки превратились в собак, просто живя рядом с человеческими поселениями и питаясь объедками. Скептики считают, что уже на этом этапе люди должны были активно вмешиваться в естественный отбор и самостоятельно отсеивать агрессивных волков, оставляя рядом наиболее спокойных и покорных.

Но новая модель показала, что этот процесс мог проходить естественным образом без активного вмешательства человека. Такое возможно, если выполняются два условия. Во-первых, волки должны были постоянно оставаться рядом с людьми, чтобы есть остатки пищи, вместо выживания исключительно за счет охоты. Во-вторых, они должны были спариваться с такими же спокойными волками, живущими рядом с людьми, избегая скрещивания с теми, которые продолжают жить дикой жизнью.

Как отмечают авторы исследования, собаки являются первым животным, которое одомашнили, поэтому изучение их эволюции может помочь ученым лучше понять, как одомашнивание может происходить у других видов. И поскольку процесс приручения собак был настолько тесно связан с развитием ранних человеческих обществ - собаки пасли скот в ранних человеческих поселениях и мигрировали вместе с ранними людьми по планете - понимание хронологии может прояснить нашу собственную историю и то, как мы сами эволюционировали, чтобы общаться с собаками и налаживать отношения с ними.

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