Ученые пока не нашли доказательств, чтобы новый грибок превращал пауков в зомби.

Ученые утверждают, что обнаружили новый грибок-паразит, который охотится на пауков-ктенизидов в бразильских атлантических тропических лесах наподобие гриба-кордицепса в хитовом сериале HBO "Последние из нас" (The Last of Us).

Как пишет The Guardian, обнаруженный учеными редкий фиолетовый организм принадлежит к группе грибов, которые заражают беспозвоночных и захватывают хозяина. Представленное ими изображение крупным планом показывает грибок, обернутый вокруг тела паука, торчащего из норы, из которой последний хватает насекомых.

Грибок был обнаружен в ноябре во время полевой поездки в леса к северу от Рио-де-Жанейро для документирования биоразнообразия этого района и поиска новых видов.

"Это действительно красивая вещь. Они заражают лазейных пауков, и это один из очень немногих кордицепсов фиолетового цвета, что является интересной особенностью... Мы мало знаем об этой группе грибов, потому что она очень мало изучена. Этот вид гриба собирали очень редко, в основном в Таиланде. Вероятно, это будет первый раз, когда мы описали подобный вид из Бразилии", – прокомментировал открытие доктор Жоао Араужо, который совершил это открытие.

При этом ученые уверены, что это не единственный грибок такого рода, обнаруженный в Бразилии.

"Новый вид, нападающий на пауков-ктенизидов, принадлежит к мегаразнообразной группе грибов. Мы знаем около 1% его разнообразия, поэтому мы знаем очень мало. Необходима фундаментальная научная работа, чтобы мы могли, возможно, исследовать новые медицинские соединения или использовать их для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей", – заявил Араужо.

В то же время исследователи заявили, что пока у них нет никаких доказательств того, что новый паразитический грибок может контролировать поведение пауков, прежде чем убить их, как это делает родственный ему гриб-кордицепс, который захватывает тела муравьев и вынуждает их покидать свои гнезда, чтобы распространять его споры. Именно этот грибок послужил вдохновением для постапокалиптической видеоигры "Последние из нас", по которой позже был снят одноименный хитовый сериал.

