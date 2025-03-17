ДНК показала, что один из представителей древних людей, который жил около 8500 лет назад, разделил около 6% своей ДНК с европейскими охотниками-собирателями.

Древние охотники-собиратели из Европы могли пересечь Средиземноморье и попасть в Северную Африку около 8500 лет назад, согласно новому исследованию.

Древняя ДНК, собранная из останков людей каменного века из восточного региона Магриба, который охватывает Тунис и северо-восточный Алжир, показала, что они могли произойти, частично, от европейских охотников-собирателей, согласно статье, опубликованной в журнале Nature.

Эти результаты представляют собой первое четкое генетическое доказательство контакта между ранними европейскими и североафриканскими популяциями, указывая на то, что европейские охотники-собиратели каменного века и североафриканцы могли взаимодействовать больше, чем мы изначально предполагали.

Видео дня

"Несколько десятилетий назад некоторые биологические антропологи предположили, что европейские и североафриканские охотники-собиратели вступили в контакт, основываясь на морфологическом анализе скелетных черт. В то время эта теория казалась слишком спекулятивной. Однако 30 лет спустя наши новые геномные данные подтвердили эти ранние гипотезы. Это действительно захватывающе", - сказал соавтор исследования Рон Пинхаси, эволюционный антрополог из Венского университета.

Как отмечает Live Science, каменный век начался с использования каменных орудий около 3 миллионов лет назад (до появления современных людей) и закончился около 5000 лет назад в некоторых частях Северной Африки и Европы с появлением металлических орудий и ранних цивилизаций. В течение каменного века люди в Европе и Северной Африке в основном жили как охотники-собиратели, постепенно переходя к сельскому хозяйству и более сложным обществам в неолите, или новом каменном веке, который произошел примерно между 10 000 и 2000 годами до н. э.

Важно, что до сих пор археологи не знали многого о переходе к земледелию в Северной Африке, поскольку большинство геномных данных были получены из мест на крайнем западе Магриба (современное Марокко). Соавтор исследования Дэвид Райх, популяционный генетик из Гарвардской медицинской школы заявил:

"Не было особой истории о Северной Африке. Это была огромная дыра".

Интересно, что предыдущие исследования в западном Магрибе показали, что у людей в этой области был высокий уровень европейского земледельческого происхождения - генетически отличного от охотников-собирателей - достигающий 80% в некоторых популяциях из-за перемещения земледельцев через Гибралтарский пролив около 7000 лет назад.

Новое исследование показало, что у людей восточного Магриба было сравнительно мало европейского земледельческого происхождения, вместо этого они оставались довольно генетически изолированными - за удивительным исключением некоторых более ранних влияний европейских охотников-собирателей.

Археологи проанализировали ДНК из костей и зубов девяти человек, которые жили между 6000 и 10 000 лет назад в Восточном Магрибе. ДНК показала, что один из представителей древних людей, который жил около 8500 лет назад, разделил около 6% своей ДНК с европейскими охотниками-собирателями. Это говорит о том, что охотники-собиратели могли пересечь Средиземное море на лодках, возможно, на длинных деревянных каноэ.

Следы вулканического стекла или обсидиана с Пантеллерии, острова в Сицилийском проливе, также были найдены на одном из участков, что указывает на то, что эти охотники-собиратели могли останавливаться на нескольких островах во время своего путешествия через море.

Инетерсно, что ДНК также показала, что в этом регионе было очень мало европейских предков-земледельцев, всего около 20%. Это говорит о том, что восточный Магриб был гораздо более устойчивым в генетическом и культурном отношении по сравнению с западным Магрибом, что подтверждается предыдущими археологическими открытиями, согласно которым земледелие было полностью принято в восточном Магрибе только после примерно 1000 г. до н.э.

Новости о древних людях

Большинство доисторических европейцев имели темную кожу, волосы и глаза еще в железном веке, около 3000 лет назад, показывают новые исследования. Ученые обнаружили, что гены, которые вызывают более светлую кожу, волосы и глаза, появились у ранних европейцев всего около 14 000 лет назад, на поздних стадиях палеолитического периода, также известного как "древний каменный век". Но эти светлые черты были лишь спорадическими до относительно недавнего времени.

Вас также могут заинтересовать новости: