Команда ученых все еще не уверена в истинных размерах и скоростях объектов - или даже в том, чем они на самом деле являются.

Ученые заметили крошечную звезду, возможно, с инопланетным миром на буксире, проносящуюся через Млечный Путь примерно в 500 раз быстрее, чем летящая пуля.

Как пишет Live Science, это сделало бы эту планетную систему самой быстрой из когда-либо наблюдавшихся. Однако все еще существует неопределенность относительно истинной природы быстро движущегося объекта и его компаньона.

В 2011 году исследователи косвенно заметили пару загадочных объектов в Млечном Пути с помощью явления, известного как "микролинзирование" - низкоуровневая форма гравитационного линзирования, при котором свет "искривляется".

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В новом исследовании, опубликованном в The Astronomical Journal, другая группа исследователей идентифицировала новую звезду, которая может быть более крупным объектом из этой загадочной пары. Звезда имеет массу примерно в одну пятую массы Солнца и расположена примерно в 24 000 световых лет от Земли в недрах галактики. Основываясь на ее местоположении относительно наблюдения 2011 года, исследователи подсчитали, что звезда движется со скоростью не менее 1,9 миллиона км/ч.

Отмечается, что во время нового наблюдения не было обнаружено инопланетного мира, что неудивительно, учитывая, что для обнаружения экзопланеты, вращающейся вокруг звезды, могут потребоваться годы постоянного мониторинга. Основываясь на размере более крупного объекта, исследователи смогли предсказать массу потенциальной экзопланеты и ее расстояние от родной звезды. Ведущий автора исследовани Шон Терри заявил:

"Мы считаем, что это так называемый сверхнептуновый мир [примерно в 30 раз массивнее нашей планеты], вращающийся вокруг звезды с малой массой на расстоянии, которое лежало бы между орбитами Венеры и Земли, если бы он находился в нашей солнечной системе. Если это так, то это будет первая планета, когда-либо обнаруженная на орбите сверхскоростной звезды".

Интерестно, что на этой скорости потенциальная планетная система будет двигаться через Млечный Путь примерно в два раза быстрее, чем Солнечная система. Однако она может двигаться еще быстрее, поскольку новые наблюдения не учитывают ее направление относительно нашей системы, пишут исследователи.

Если звездный претендент движется со скоростью более 2,1 миллиона км/ч, у него будет достаточная скорость, чтобы однажды покинуть Млечный Путь и утащить за собой своего планетарного компаньона в межгалактическое пространство.

Примечательно, что команда все еще не уверена в истинных размерах и скоростях объектов - или даже в том, чем они на самом деле являются. Даже если более крупный объект из 2011 года является звездой, нет гарантии, что это та же самая звезда, замеченная в новом исследовании, или что она движется со скоростью, которую рассчитали исследователи, потому что они фактически еще не видели ее движения. Соавтор исследования Дэвид Беннетт отметил:

"Чтобы убедиться, что недавно идентифицированная звезда является частью системы, вызвавшей сигнал 2011 года, мы хотели бы снова взглянуть на нее в другой год и посмотреть, движется ли она на нужную величину и в правильном направлении, чтобы подтвердить, что она пришла из точки, где мы обнаружили сигнал".

Итерестно, что существует альтернативное объяснение наблюдения 2011 года: пара объектов на самом деле является гигантской экзопланетой-изгоем, вокруг которой вращается массивная экзолуна. В этом сценарии дуэт также будет расположен гораздо ближе к Земле.

"Если будущие наблюдения покажут, что звезда не движется, это будет означать, что модель планеты-изгоя и экзолуны является предпочтительной", - сказала соавтор исследования Апарна Бхаттачарья.

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Ученые Йельского университета открыли необычайную галактику, которая состоит из девяти концентрических колец. Огромная галактика "LEDA 1313424" получила прозвище "Бычий глаз" и получила причудливый узор около 50 млн лет назад в результате столкновения с гораздо меньшей галактикой.

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