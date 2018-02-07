Ученые зафиксировали дождь из вирусов

Ученые впервые оценили количество вирусов, которые циркулируют с ветром, и обнаружили, что мы находимся под постоянным "вирусным дождем".

Канадским вирусологам впервые удалось количественно рассмотреть всю массу вирусных частиц, которые ветром поднимаются с поверхности в тропосферу и могут переноситься на тысячи километров, осыпая Землю "вирусным дождем".

Об этом говорится в статье Кертиса Саттла и его коллег из канадского Университета Британской Колумбии в журнале Международного сообщества микробной экологии The ISME Journal, передает Naked Science.

"Около 20 лет назад мы стали обнаруживать генетически идентичные вирусы в совершенно разных областях по всему миру, – объясняет Саттл. – Легко представить себе, что вирусы поднимаются в атмосферу на одном континенте и "выпадают" на другом".

Читайте такжеУкраинцы смогут наблюдать метеоритный дождь

По оценке ученых, ежедневно на каждый квадратный метр поверхности Земли опускается порядка 800 млн вирусных частиц.

Ветер уносит вирусы и бактерии вместе с частицами пыли, а еще эффективнее – с микрокаплями воды океанов. Они могут подниматься на высоту более 2,5–3 км, где дуют стабильные и сильные ветры, разносящие микробы на большое расстояние. С учетом крошечных размеров вирусов, их частицы переносятся эффективнее: Саттл и его коллеги установили высоко в горах Сьерра-Невада специальные платформы и зарегистрировали этот "дождь", показав, что вирусов "выпадает" в 460 раз больше, чем бактерий.

Ранее ученые объяснили, что далеко не все дождевые капли попадают на Землю. Большая их часть, проходя через слои теплого воздуха, испаряется.