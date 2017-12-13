Ученые нашли останки древнего пингвина размером с человека
Ученые предполагают, что эти пингвины проживали на Земле около 50 миллионов лет назад.
Останки древнего пингвина высотой с человека ученые нашли в скале на одном из пляжей Новой Зеландии.
Об этом сообщает The Guardian.
Согласно информации издания, доисторические птицы проживали 55-60 миллионов лет назад. Измерение фрагментов скелета показывают, что нелетающая птица весила около 100 кг и имела длину тела 1,77 метра, что равняется средней высоте человека.
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Отметим, что Императорские пингвины, наивысший вид пингвинов, живущих сегодня, достигают лишь 1,2 метра.
Исследователи назвали новый вид Kumimanu biceae, что с языка Маори переводится как большой мифологический монстр.
Ученые предполагают, что этот вид погиб около 20 миллионов лет назад, когда начали появляться морские млекопитающие, с которыми птицам было трудно бороться за еду.
Как сообщал УНИАН, ученые выяснили, что предки больших панд жили в Европе. Ученые нашли на территории Венгрии зубы, которые принадлежали животному проживающему около 10 миллионов лет назад и очень похожему на современную большую панду.