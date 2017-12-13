Ученые нашли останки древнего пингвина размером с человека

Останки древнего пингвина высотой с человека ученые нашли в скале на одном из пляжей Новой Зеландии.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации издания, доисторические птицы проживали 55-60 миллионов лет назад. Измерение фрагментов скелета показывают, что нелетающая птица весила около 100 кг и имела длину тела 1,77 метра, что равняется средней высоте человека.

Читайте такжеАрхеологи обнаружили скелет беременной египтянки в "Копях царя Соломона"

Отметим, что Императорские пингвины, наивысший вид пингвинов, живущих сегодня, достигают лишь 1,2 метра.

Исследователи назвали новый вид Kumimanu biceae, что с языка Маори переводится как большой мифологический монстр.

Ученые предполагают, что этот вид погиб около 20 миллионов лет назад, когда начали появляться морские млекопитающие, с которыми птицам было трудно бороться за еду.

Как сообщал УНИАН, ученые выяснили, что предки больших панд жили в Европе. Ученые нашли на территории Венгрии зубы, которые принадлежали животному проживающему около 10 миллионов лет назад и очень похожему на современную большую панду.