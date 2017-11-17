Хирург заявил о первой трансплантации головы трупа (видео)

Скандально известный итальянский хирург Серджио Канаверо объявил об успешном эксперименте по «пересадке» головы трупу в Китае. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене, сообщает Guardian.

Про словам хирурга, команда из Медицинского университета Харбина (Китай) «осуществила первую трансплантацию головы», и операция на живом человеке «неотвратима».

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Операция, по словам Канаверо, была проведена его китайским коллегой Жень Сяопинoм, который два года назад якобы провел первый эксперимент по трансплантации головы обезьяны. «Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мертвым мозгом будет следующим шагом», — заявил Канаверо.

Профессор Канаверо стал знаменит в 2015 году, когда заявил о намерении провести первую трансплантацию головы. Тогда было объявлено, что первым пациентом может стать российский программист Валерий Спиридонов.