Facebook случайно сообщил о "смерти" Цукерберга и сотен других пользователей

02:57, 12 ноября 2016
Наука и IT
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Самая популярная социальная сеть в мире Facebook сообщила о "смерти" своего создателя Марка Цукерберга, а также сотен других пользователей.

gizmodo.com

На учетных записях пользователей появились соответствующие баннеры, сообщает Gizmodo.

На баннере на странице Цукерберга было написано: "Мы надеемся, что люди, которые любят Марка, найдут утешение в том, чтобы помнить и прославлять его жизнь".

Такие же сообщения были на страницах других пользователей. Они делятся скриншотами этих баннеров и с возмущением заявляют, что живые.

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Позже в Facebook заявили, что исправили ошибку и принесли извинения за то, что произошло.

Сколько человек получили такие "некрологи", в соцсети не сообщили.

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