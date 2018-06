Facebook случайно сообщил о "смерти" Цукерберга и сотен других пользователей

На учетных записях пользователей появились соответствующие баннеры, сообщает Gizmodo.

На баннере на странице Цукерберга было написано: "Мы надеемся, что люди, которые любят Марка, найдут утешение в том, чтобы помнить и прославлять его жизнь".

so apparently this is a FB glitch but i think it describes how we all feel inside rn pic.twitter.com/cHRsqSVrJK