Facebook случайно сообщил о "смерти" Цукерберга и сотен других пользователей
Самая популярная социальная сеть в мире Facebook сообщила о "смерти" своего создателя Марка Цукерберга, а также сотен других пользователей.
На учетных записях пользователей появились соответствующие баннеры, сообщает Gizmodo.
На баннере на странице Цукерберга было написано: "Мы надеемся, что люди, которые любят Марка, найдут утешение в том, чтобы помнить и прославлять его жизнь".
so apparently this is a FB glitch but i think it describes how we all feel inside rn pic.twitter.com/cHRsqSVrJK— linh (@linhtropy) November 11, 2016
Такие же сообщения были на страницах других пользователей. Они делятся скриншотами этих баннеров и с возмущением заявляют, что живые.
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Позже в Facebook заявили, что исправили ошибку и принесли извинения за то, что произошло.
I thought Trump really won the Presidency, but it turns out i'm just dead. Thanks for the info, @facebook. pic.twitter.com/pYtCbqB5hG— Andy Grewal (@AndyGrewal) November 11, 2016
Сколько человек получили такие "некрологи", в соцсети не сообщили.