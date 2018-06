"Хиты-прилипалы": ученые назвали самые навязчивые песни последнего десятилетия

Результаты были опубликованы в журнале Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts.

Сообщается, что 90% людей регулярно сталкиваются с навязчивыми мелодиями, которые никак не хотят выходить из головы.

В тройку лидеров самых навязчивых песен, по данным исследования, вошли «Bad Romance» Леди Гаги, «Can't Get You Out Of My Head» Кайли Миноуг и «Don't Stop Believing» группы Journey.

Песни Леди Гаги «Alejandro» и «Poker Face» заняли восьмое и девятое места соответственно.

Как считают ученые, исследование того, как наш мозг усваивает навязчивые песни, поможет разобраться, почему мы тратим 40% времени на обдумывание того, что не относится к делу, которое мы в данный момент выполняем.