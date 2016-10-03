Нобелевскую премию по медицине получил японец за изучение "самопоедания" клеток

Лауреатом в 2016 году стал японец Есинори Осуми, сообщается на сайте премии.

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Размер Нобелевской премии – 8 млн шведских крон (около 24 млн грн). В 2016 году на премию области физиологии и медицины претендовали 273 ученых. Эту премию вручили в 107-й раз, первых лауреатов объявили в 1901 году.

Аутофагия - процесс, при котором внутренние компоненты клетки попадают внутрь ее лизосом, если речь идет о млекопитающих, после чего подвергаются деградации. При помощи этого процесса клетка может обновляться и продлевать собственную жизнь.

Процесс аутофагии известен уже на протяжении более 50 лет, но его фундаментальную значимость, отмечается в сообщении Нобелевского комитета, доказал только Осуми во время своих исследованиях в 1990-х годах.

Имена других ученых, представленных к награде не разглашаются. Согласно правилам фонда, эту информацию можно будет рассекретить только через 50 лет.