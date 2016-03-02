На Нобелевскую премию мира в этом году претендуют 376 кандидатов

Об этом сообщает Норвежский нобелевский институт. Отмечается, что это наибольшее число претендентов за всю историю существования премии. Прошлый рекорд был в 2014 году, когда было 278 кандидатов.

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Напомним, среди претендентов на получение престижной Нобелевской премии мира - бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден, власти Колумбии и повстанческая группировка FARC, а также жители греческих островов.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания" и вручается в Осло.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году премию Мира получила группа посредников в диалоге между правительством Туниса и оппозицией - Тунисский национальный диалоговый квартет.