Ученые создадут питающиеся невидимым светом растения

Статья ученых опубликована в журнале Science, передает Лента.ру.

Обнаруженный ген позволяет собирать большее количество света в дальней красной части спектра (длина волны около 730 нанометров). Он кодирует фермент, который превращает хлорофилл а - наиболее часто встречающийся пигмент у зеленых растений - в хлорофилл f. В общей сложности существует несколько типов хлорофилла, каждый из которых поглощает свет определенной длины волны.

Читайте такжеУченые установили, что хищное растение-мухоловка умеет считать

Большинство растений получают энергию из видимого света (400-700 нанометров), однако фотосинтетические бактерии и сине-зеленые водоросли, обогащенные хлорофиллом f, могут эффективно расти и развиваться, используя невидимую для человека радиацию - 700-800 нанометров. Это дает возможность выжить в условиях, когда другие автотрофы испытывают стресс от недостатка солнечного освещения.

Ученые считают, что понимание механизмов, лежащих в основе фотосинтеза, использующего невидимый свет, поможет создать сельскохозяйственные культуры с увеличенной продуктивностью. Исследователи смогли внедрить ген, кодирующий необходимый для синтеза f фермент, в цианобактерии, которые изначально не были способны использовать дальнее красное излучение. В результате одноклеточные организмы увеличили количество потребляемой солнечной энергии.

Напомним, американские ученые записали в ДНК наибольшее на сегодняшний день количество данных - 200 мегабайт.