Microsoft прекратил оптовые поставки Windows XP

Со вчерашнего дня прекращены поставки операционной системы (ОС) Windows XP корпорации Microsoft крупным компьютерным ритейлерам. Теперь на компьютерах, произведенных Dell Inc. и Hewlett-Packard Co., будет установлена одна из версий последней разработки компании - системы Windows Vista, передает Associated Press. Пользователи, желающие иметь на своих машинах старую ОС, теперь будут вынуждены приобретать лицензионные версии Vista Ultimate или Vista Business и уже после этого менять ее на Windows XP.

Тем не менее, небольшие компании по производству персональных компьютеров по-прежнему будут поставлять машины с предустановленной Windows XP. Также старая ОС будет устанавливаться на сверхдешевых ПК, таких как Asus Eee.

Напомним, группа пользователей ПК, недовольных работой новой ОС от Microsoft, опубликовала в Сети петицию, призывающую руководство компании сохранить XP, пока не появится новая разработка - Windows 7. Сама Microsoft ожидает выхода Windows 7 приблизительно в 2009 г.

На минувшей неделе вице-президент Microsoft Билл Вегте пообещал, что Microsoft прекратит выпуск патчей, устраняющих уязвимости и исправляющих ошибки в Windows XP, в апреле 2014 г., а не в 2009-м, как сообщалось ранее.

Последний крупный пакет обновлений Service Pack 3 для Windows XP вышел 21 апреля 2008 г.

РосБизнесКонсалтинг