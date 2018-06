Ученые доказали, что полигамия выгодна для женщин

Новое исследование представлено в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Полигамия (многоженство) встречалась в 80 процентах древних обществ, но сейчас сохраняется главным образом в странах Африки южнее Сахары. Ученые согласны в том, что мужчинам такой брак полезен: у них больше потомства, чем у моногамных мужчин. Чтобы ответить на вопрос о пользе и вреде полигамии для женщин, американские антропологи сравнили социально-экономическое положение семей двух типов (моногамных и полигамных) в 56 деревнях северной Танзании, передает Lenta.ru.

Обобщив данные, ученые сначала увидели предсказанную другими авторами картину: многоженство связано с низкой продовольственной безопасностью (угрозой голода) и плохим здоровьем детей. Однако эту закономерность можно так же объяснить тем, что полигамия чаще встречается в бедных (по другим причинам) деревнях, расположенных в экологически неблагоприятной местности.

Если же сравнить моногамные и полигамные семьи в одних и тех же селениях, то во вторых еды было больше, а дети — здоровее. Кроме того, полигамные семьи оказались богаче скотом и обрабатывали больше пахотной земли.

Полученные выводы согласуются с теоретическими моделями, согласно которым многоженство служит стратегическим интересам женщин (в обществе, где они материально зависят от мужчин и не зарабатывают самостоятельно). Авторы исследования отмечают, что запрет на многоженство может повредить женщинам — особенно в территориях, где высок уровень имущественного неравенства среди мужчин. Такой запрет ограничит женщин в выборе брачного партнера.