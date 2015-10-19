ООН: югу Африки грозит массовый голод - BBC
23:58, 19 октября 2015Мир
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По данным ООН, плохой урожай в нескольких странах субэкваториальной Африки означает, что миллионам местных жителей в ближайшие месяцы грозит голод.
REUTERS
Об этом сообщает BBC Украина.
В частности, Малави переживает острейший кризис обеспечения населения продовольствием за последние десять лет.
В Зимбабве урожай уменьшился на 50% по сравнению с прошлогодним.
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В заявлении ООН говорится о том, что страны этого региона страдают от засухи, в то время как на Мадагаскаре ливни вызвали наводнения и оползни.
Ожидают, что нарастание климатической аномалии "Эль-Ниньо" повлечет за собой неурожаи и в следующем году.
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