ООН: югу Африки грозит массовый голод - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

В частности, Малави переживает острейший кризис обеспечения населения продовольствием за последние десять лет.

В Зимбабве урожай уменьшился на 50% по сравнению с прошлогодним.

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В заявлении ООН говорится о том, что страны этого региона страдают от засухи, в то время как на Мадагаскаре ливни вызвали наводнения и оползни.

Ожидают, что нарастание климатической аномалии "Эль-Ниньо" повлечет за собой неурожаи и в следующем году.