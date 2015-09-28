Этой ночью весь мир увидел "кровавую" Луну (фоторепортаж)

В ночь на понедельник, 28 сентября, жители Земли смогли наблюдать за редким небесным явлением под названием «Кровавая Луна», котрое случается раз в два или три десятилетия.

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«Кровавая Луна» – это когда тень Земли бросает красноватый блеск на «увеличенную» Луну, которую еще называют «Суперлуной» (это происходит, когда орбита Луны находится ближе всего к Земле, делая его ярче, чем обычно).

Последний раз такое явление было более 30 лет назад, а следующее – не ранее 2033 года.