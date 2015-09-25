Apple опубликовала список пострадавших в результате кибератаки приложений

12:35, 25 сентября 2015
Наука и IT
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В перечне зараженных приложений оказались Angry Birds 2 и Heroes of Order&Chaos.

REUTERS

Компания Apple опубликовала список из 25 популярных приложений, которые подверглись атаке вредоносной программы под названием XcodeGhost, передает ZN.UA со ссылкой на 9to5mac.

Вследствие заражения приложения похищали персональные данные пользователей iOS-устройств.

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Согласно списку Apple, были заражены: 58 Classified; Angry Birds 2; Baidu Music; Battle of Freedom; Call Me MT 2; CarrotFantasy; CarrotFantasy 2; China Unicom Customer Service; Dark Dawn; DiDi Taxi; DuoDuo Ringtone; Encounter; Flush; Flush HD; Foreign Harbor; Gaode Map; Heroes of Order&Chaos; Himalaya FM; I Like Being With You; Let's Cook; Miraculous Warmth; NetEase Music; One Piece; Railroad 12306; WeChat.

Вместе с тем, в китайской компании в сфере кибербезопасности КQihoo360 Technology Co. заявили, что всего были заражены 344 приложения.

Ранее УНИАН сообщал, что 21 сентября магазин приложений App Store подвергся первой крупномасштабной кибератаке. Хакеры запустили в магазин вирус, заразив тем самым сотни легальных приложений.

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