App Store подвергся первой крупной кибератаке

В воскресенье компания Apple сообщила, что занимается очисткой своего магазина от зараженных приложений, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Компания начала предпринимать действия после того, как несколько компаний по кибербезопасности сообщили об обнаружении в App Store вредоносной программы XcodeGhost, встроенной в сотни официальных приложений.

Это первый крупномасштабный случай заражения приложений для iOS, отмечает агентство. До сих пор, согласно данным компании по кибербезопасности Palo Alto Networks Inc., в App Store в разное время были обнаружены не более пяти вредоносных программ.

Читайте такжеApp Store принес Apple рекордные $5 млрд за квартал

Агентство приводит комментарий Apple, из которого следует, что хакеры замаскировали название своего вредоносного кода под название официального инструмента XCode, который используется разработчиками для создания приложений. Таким образом программисты, скачавшие XcodeGhost и применявшие его в работе, заражали свои приложения.

«Мы удалили те приложения из App Store, которые, как мы выяснили, были созданы с помощью этого вредоносного кода», – приводит агентство слова представителя Apple Кристин Монеган. Она добавила, что компания также работает с разработчиками приложений, чтобы удостовериться, что они используют правильную версию XCode.

Читайте такжеApple не оправдала ожидания аналитиков - BBC

Сколько именно зараженных приложений было выявлено, представитель компании не назвала. Также она не уточнила, каким образом пользователи iPhone и iPad могут проверить, не получили ли их устройства заражение.

Глава компании Palo Alto Networks Inc. Райан Олсон рассказал, что фальшивая версия XCode была загружена с сервера в Китае. По его словам, зараженное приложение имело проблемы с функциональными возможностями. Каких либо примеров хищения данных или другого нанесенного вреда, компания не привела. Согласно данным китайской компании по кибербезопасности КQihoo360 Technology Co., всего под заражение попали 344 приложения.

Читайте такжеПользователи Apple жалуются на сбои при установке iOS 9

Ранее УНИАН сообщал, что глава Apple Тим Кук признался, что рассматривает возможность удаления пользователем приложений, которые практически не используются, таких как «Компас», «Акции» и «Советы».