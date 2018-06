Сельское хозяйство признали единственным виновником хрупкости костей

К такому выводу пришли американские и европейские антропологи, измерившие плотность костей человека за последние 33 тысячи лет. Материалы исследования представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Лента.ру.

Ученым давно известно, что нагрузки, связанные с ходьбой, бегом и переносом тяжелых грузов, заставляют кости наращивать содержание кальция и становиться прочнее. Множество данных говорит о том, что у первобытных людей кости были крепче, однако не совсем понятно, когда и почему произошла эта перемена.

Кристофер Рафф (Christopher Ruff) и его коллеги десять лет измеряли прочность берцовых, бедренных и плечевых костей у 1842 людей, обитавших в Европе от 31 тысячелетия до нашей эры до XX века. Образцы брали в музейных коллекциях и просвечивали с помощью рентгена. Ученые выяснили, что сократилась только передне-задняя изгибная прочность большеберцовых и бедренных костей — и начался этот процесс в неолите (около семи тысяч лет назад). Хрупкость костей совпадает с переходом к оседлому образу жизни по мере развития сельского хозяйства. При этом за последние две тысячи лет, несмотря на урбанизацию и рост машинного производства, прочность костей оставалась неизменной.

Рафф отмечает, что крепкие кости палеолита вполне может получить и современный человек (по крайней мере, в юном возрасте) — если начнет подражать образу жизни своих предков и часто ходить пешком. Исследования спортсменов демонстрируют, насколько образ жизни «вписан» в анатомию человека. «Разница в прочности между нами и профессиональными теннисистами примерно такая же, как между нами и первобытными людьми», — утверждает ученый.