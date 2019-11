Ученые назвали опасными приложения для определения уровня гомосексуальности

Непонимание или неправильная интерпретация генетической информации — источник опасных заблуждений.

Приложение How Gay Are You («Насколько ты гей»), которое в прошлом месяце появилось в сервисе генетического анализа GenePlaza, вызвало массу возмущения среди пользователей и ученых. Специалисты из Сиднейского университета объяснили, почему подобные приложения могут быть опасными.

Как сообщает Naked Science, статья ученых опубликована в издании The Conversation. Так, сервис GenePlaza, с которого начался скандал, использует серьезные научные достижения. Пользователям предлагают сдать ДНК-тест или загрузить в базу данных уже имеющийся, а затем предоставляют небольшие отчеты по данным ДНК за небольшую плату.

Алгоритмы программ вроде How Gay Are You базируются на связях между конкретными генетическими вариантами и определенными признаками. Однако интерпретация данных и составление прогноза для пользователя зависят лишь от разработчиков программы и никак не проверяются специалистами.

Специалисты подчеркивают, что сексуальная ориентация человека не определяется просто одним или группой конкретных генов. Сексуальное поведение — продукт сложных генетических взаимодействий и факторов индивидуального развития. Поэтому обычное картирование человеческого генома никак не может показать, «на сколько процентов вы гей».

При этом вера в генетическую детерминированность сексуальной ориентации (как и любого другого индивидуального признака) дает отрицательный эффект. Так, мужчины-геи, которые воспринимают свою ориентацию как биологически обусловленную, более уверены в своей сексуальной идентичности, но при этом считают себя более отличными от гетеросексуалов и испытывают большую стигматизацию.

Подчеркивается, что сведение различий до чисто генетических усиливает веру в предрассудки и способствует распространению ложных убеждений. К примеру, в одном из недавних исследований женщины, которые были проинформированы о том, что их математические способности «генетически неполноценны», справлялись с тестом по математике хуже тех женщин, которым этого не рассказывали.

Аналогичная ситуация может наблюдаться с ожирением. Знание о том, что ожирение имеет генетическую основу, заставляет игнорировать важность физических упражнений и здорового питания. В одном из исследований участники, которым рассказали о связи между генами и ожирением, съели больше печенья, чем те, кто получал иное объяснение процессов набора лишнего веса.

Серьезное беспокойство вызывает у экспертов приложение Depression App, которое использует данные австралийского исследования 2018 года для определения генетического риска депрессии у пользователя.

Хоть сами разработчики предупреждают, что ее выводы «не являются диагнозом, прогнозом или показателем предрасположенности», для людей с депрессивными симптомами вердикт Depression App может стать фактором усиления болезни.

Подобные программы влияют на самовосприятие человека, а также на его отношение к другим людям. Информация о том, что какой-либо признак обусловлен генетически, может формировать враждебное отношение к определенным группам людей и одновременно усиливать стигматизацию внутри них.

Непонимание или неправильная интерпретация генетической информации — источник опасных заблуждений, подчеркивают ученые.

