Университет в США начал подготовку студентов к колонизации космоса

С осени 2018 года вуз предлагает несколько программ по «космическим ресурсам».

Колорадская школа горного дела в США готовит будущих инженеров, которые будут строить колонии на Луне, Марсе и там, где еще никто не бывал.

Как сообщает forbes.ru, ее студенты будут играть ключевую роль в освоении космоса, потому что добыть ископаемые на Луне, вероятно, окажется проще, чем доставлять их туда.

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С осени 2018 года школа предлагает несколько программ по «космическим ресурсам», от повышения квалификации до магистратуры или аспирантуры. 75 студентов посещают такие занятия, как «Основы космических ресурсов», широкий обзорный курс, и «Построение космических систем», где студенты строят космические корабли и другие объекты из материалов, доступных на Луне или Марсе. Другие семинары посвященные экономическим и юридическим последствиям колонизации космоса. Все курсы программы доступны онлайн.

Отмечается, что спрос на студентов Школы горного дела весьма реальный. Они, в частности, получают возможность непосредственно работать на проектах НАСА. Кроме того, среди студентов поощряется предпринимательство - они стали основателями пяти космических стартапов, в том числе таких, которые выросли из самой программы.

Например, Lunar Outpost, который построил робота, который пробирается через «Лунную тестовую площадку», получает множество коммерческих и правительственных контрактов как на сам луноход, так и другие технологии, например систему мониторинга качества воздуха.

Неуклюжий робот, который приводит в движение нечто, напоминающее гребне колесо лодки, пробирается по серой песчаной поверхности. Его конструкция не похожа на другие луноходы, например на Curiosity, однако она обеспечивает лучшее сцепление и позволяет подниматься и спускаться по склонам. Может показаться, что робот едет по внеземной поверхности.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовал конкурс по отбору команды полярников в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЕ) на 2020-2021 годы.