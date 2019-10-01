В Украине начался отбор полярников в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию

Для работы на станции "Академик Вернадский" ищут 12 человек: семерых ученых, а также врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

Сегодня стартовал конкурс по отбору команды полярников в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020-2021 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, конкурс объявил Национальный антарктический научный центр МОН сегодня, 1 октября. Документы принимают в течение месяца - до 1 ноября.

"Мы снова ищем лучших специалистов и одновременно романтиков, которые проведут круглый год на станции "Академик Вернадский". Хочу заметить, что к работе 25-й Украинской антарктической экспедиции 2020-2021 годов будет приковано очень много внимания. Ведь в 2020 году сначала весь мир будет праздновать 200-летие открытия Антарктиды, а затем Украина будет отмечать первую четверть века нашей станции", - сказал руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он выразил надежду, что в этом году желающих присоединиться к экспедиции будет не меньше, чем в прошлом году, когда впервые за много лет состоялся открытый конкурс, без гендерных ограничений. Тогда на конкурс подались 178 человек, в том числе 32 женщины. Из них была отобрана команда, которая сейчас работает на станции. Среди 12 полярников есть две женщины - врач и биолог.

"В этом году мы снова не ставим никаких ограничений - главное, чтобы кандидаты или кандидатки были специалистами в своих направлениях и имели необходимое здоровья для работы в Антарктиде", - отметил Дикий.

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В команду ищут 12 человек: семерых ученых, а также врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

Ученые должны работать по следующим направлениям исследований: геолого-геофизические, гидрометеорологические и океанографические, геокосмические, биологические.

Общие требования к кандидатам - отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к работе в условиях Антарктиды, владение иностранным языком, неконфликтность и коммуникабельность.

Вместе с тем в каждой позиции есть подробные требования, которые можно просмотреть в официальном объявлении о конкурсе.

Украина - одна из 30 стран, которая имеет постоянную станцию в Антарктике, функционирующую круглый год. Ежегодно на станцию "Академик Вернадский" отправляется летняя экспедиция, в которую входят ученые и технический персонал. Во время антарктического лета проводятся сезонные экспедиции.

Ранее УНИАН сообщал, что станция "Академик Вернадский" впервые обновляется с тех пор, как Украина получила ее 23 года назад. В ее модернизацию уже вложено почти 35 миллионов гривень.