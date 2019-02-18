В первый полет на Марс могут отправить комика

Люди, способные шутить, могут понадобиться для того, чтобы сплотить экипаж марсианской миссии и решить межличностные конфликты на борту.

Для первой пилотируемой миссии на Марс нужны умные, невозмутимые и в хорошей физической форме добровольцы, в чьем «арсенале» обязательно должны быть сумасшедшие парики, пара разноцветных ботинок и большой красный нос.

Нил Армстронг, вероятно, от такого начнет вертеться в могиле. Но исследователи обнаружили, что успех будущего полета на Марс может зависеть от того, будет ли на борту клоун, пишет The Guardian. Как показали исследования, остроумные шутники помогают команде сплотиться в стрессовых ситуациях.

«Это люди, которые имеют особую способность сплачивать всех, заполнять пробелы, когда возникает напряжение и хорошо повышать мораль», - сказал антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон.

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«Когда приходится жить с другими людьми в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени, как вот во время полета на Марс, напряжения не избежать. Жизненно важно, чтобы рядом был кто-то, кто поможет все преодолеть. Так астронавты смогут выполнить свою работу и безопасно преодолеть дорогу в обе стороны. Это важно для миссии», - добавил он.

Джонсон потратил четыре года на исследование поведения команд ученых в Антарктиде. Он обнаружил, что большое значение имеют клоуны, лидеры, «друзья», рассказчики историй, миротворцы и советники, которые объединяют команды и заставляют их работать вместе без проблем. Ученый обнаружил, что такая социальная потребность возникала не только на станции США в Антарктиде, но и на российской, польской, китайской и индийской базах.

«Эти роли неформальные, они возникают внутри группы. Но интересная вещь в том, что если возникнет правильная комбинация таких ролей, группа достаточно хорошо работает. В противном случае все идет кувырком», - сказал Джонсон.

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Опираясь на арктические исследования, он начал сотрудничать с NASA над исследованием, которое должно дать ответ, должен ли быть в составе команды во время миссии на Марс комик. Поэтому антрополог начал наблюдать за четырьмя группами астронавтов, которые провели в специальном центре симуляции миссии в Техасе от 30 до 60 дней.