Маск показал двигатель для полета на Марс (видео)
Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем "Твиттере" несколько фотографий и видео работы нового двигателя для космических кораблей компании.
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"Первый прожиг полетного двигателя Raptor для корабля Starship! Очень горжусь работой команды SpaceX", - написал Илон Маск.
Разработка ракетного двигателя Raptor велась несколько последних лет. При этом в декабре Маск объявил о выходе его обновленной версии с серьезно изменившимся дизайном.
Всего компания намерена построить семь таких двигателей. Нынешняя его версия - тестовая, для отработки запусков и приземления. Орбитальную версию двигателя компания надеется выпустить к середине нынешнего года. По задумке Илона Маска именно этот двигатель позволит космическим кораблям компании добраться сначала до Луны, а затем и Марса.
В прошлом году компания объявила, что первый коммерческий полет на спутник Земли запланирован на 2023 год. Уже есть и обладатель первых билетов на космическое путешествие на Starship - это японский миллиардер Юсаку Маезава.
4 февраля 2019 г.