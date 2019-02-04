Маск показал двигатель для полета на Марс (видео)

Всего компания намерена построить семь таких двигателей. Нынешняя его версия - тестовая, для отработки запусков и приземления.

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем "Твиттере" несколько фотографий и видео работы нового двигателя для космических кораблей компании.

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"Первый прожиг полетного двигателя Raptor для корабля Starship! Очень горжусь работой команды SpaceX", - написал Илон Маск.

Разработка ракетного двигателя Raptor велась несколько последних лет. При этом в декабре Маск объявил о выходе его обновленной версии с серьезно изменившимся дизайном.

Всего компания намерена построить семь таких двигателей. Нынешняя его версия - тестовая, для отработки запусков и приземления. Орбитальную версию двигателя компания надеется выпустить к середине нынешнего года. По задумке Илона Маска именно этот двигатель позволит космическим кораблям компании добраться сначала до Луны, а затем и Марса.

В прошлом году компания объявила, что первый коммерческий полет на спутник Земли запланирован на 2023 год. Уже есть и обладатель первых билетов на космическое путешествие на Starship - это японский миллиардер Юсаку Маезава.