В Британии стартовал прием предзаказов на Wi-Fi-кофемашины

Для предварительного заказа стала доступна первая в мире кофемашина, управляемая по Wi-Fi со смартфона. Производителем выступила компания Smarter, также выпустившая умный чайник iKettle. Предзаказ устройства можно сделать на сайте британского интернет-магазина Firebox по цене 150 фунтов, передает Lenta.ru.

Для управления всеми настройками устройства нужно установить специальное приложение, доступное для владельцев смартфонов Android и iOS. Оно позволяет, например, регулировать крепость приготавливаемого кофе или количество нужных чашек (за раз можно приготовить до 12 порций).

Дополнительные опции Welcome Home, Wake Up и Keep Warm позволяют устанавливать время, к которому необходимо каждый раз приготовить определенный вид кофейного напитка, к примеру, к приходу домой с работы. Также среди возможностей машины значится сохранять напиток теплым до 40 минут.

Прототип кофемашины был продемонстрирован на технологической выставке в Лас-Вегасе CES-2015 в январе этого года.