Итальянцы создали первую космическую кофеварку

Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на CollectSpace.

Аппарат под названием ISSpresso (сочетает слова ISS (МКС) и “espresso”) является капсульной кофе-машиной. Он позволяет приготовить эспрессо, лунго, другие горячие напитки, чай и разогреть бульон.

Кофе-машина весит 20 кг и позволяет подавать горячую воду под давлением 407,88 атмосфер. Для этого пластиковую трубку обычной кофе-машины заменили на стальную трубу.

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ISSpresso попадёт на МКС вместе с командой Futura Mission. Над созданием космической кофе-машины работали специалисты кофейной компании Lavazza, аэрокосмической Argotec и Итальянского космического агентства.

Представители компаний отметили, что эксплуатация ISSpresso на орбите поможет космонавтам лучше понять принципы гидродинамики в условиях микрогравитации.