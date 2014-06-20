Итальянцы создали первую космическую кофеварку

07:23, 20 июня 2014
Наука и IT
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Итальянские компании совместно с Итальянским космическим агентством (ASI) создали первую кофе-машину, пригодную для эксплуатации на земной орбите.

Создана космическая кофемашина / lookatme.ru

Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на CollectSpace.

Аппарат под названием ISSpresso (сочетает слова ISS (МКС) и “espresso”) является капсульной кофе-машиной. Он позволяет приготовить эспрессо, лунго, другие горячие напитки, чай и разогреть бульон.

Кофе-машина весит 20 кг и позволяет подавать горячую воду под давлением 407,88 атмосфер. Для этого пластиковую трубку обычной кофе-машины заменили на стальную трубу.

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ISSpresso попадёт на МКС вместе с командой Futura Mission. Над созданием космической кофе-машины работали специалисты кофейной компании Lavazza, аэрокосмической Argotec и Итальянского космического агентства.

Представители компаний отметили, что эксплуатация ISSpresso на орбите поможет космонавтам лучше понять принципы гидродинамики в условиях микрогравитации.

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