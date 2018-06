Компьютерный алгоритм обошел человека в умении разбираться в людях

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает РИА Новости.

"Способность судить об особенностях личности того или иного человека является краеугольным камнем нашей общественной жизни, начиная с тех социальных действий, которые мы совершаем каждый день, и заканчивая долгосрочными решениями, такими как на ком жениться, кому доверять, кого нанимать на работу или выбирать президентом. Результаты работы подобных алгоритмов могут заметно помочь нам делать правильный выбор", — рассказывает Дэвид Стиллвэлл (David Stillwell) из Кембриджского университета (Великобритания).

Стиллвэлл и его коллега по ВУЗу Михал Косински уже несколько лет работают над созданием алгоритмов, которые позволяли бы компьютеру достаточно точно определять некоторые черты характера и личности человека по тому, как он себя ведет в социальных сетях.

К примеру, в 2013 году они представили программу, которая практически безошибочно угадывала возраст, расу, половую ориентацию, IQ и многие другие черты пользователей Facebook, ориентируясь только на их "лайки". Самих ученых подобный результат одновременно приятно удивил и встревожил — столь точная работа алгоритма указала на уязвимость персональных данных в социальных сетях, которые мошенники могут гипотетически использовать для извлечения выгоды.

В новой работе Косински и Стиллвэлл пошли дальше — они создали еще одну версию программы, которая анализировала содержимое "лайкнутых" сообщений в Facebook и определяла черты характера пользователей сети по пяти критериям: степени их доброжелательности, открытости, добросовестности, эмоциональной стабильности и экстраверсии. Эти пункты входят в так называемую "Большую пятерку" — модель личности человека, которую западные психологи практически повсеместно используют для научных и социальных исследований.

Для проверки работы этого алгоритма ученые создали специальное приложение-игру для Facebook, которое предлагало скачавшим его пользователям ответить на несколько десятков вопросов об их взглядах на жизнь и убеждениях, а также оценить черты характера одного или нескольких друзей в социальной сети. В общей сложности это приложение, myPersonality, скачало 87 тысяч добровольцев, примерно 17 тысяч из которых были взаимными друзьями в соцсети и знакомыми в реальной жизни.

Сравнивая результаты самоанкетирования, предсказания программы и оценки друзей, ученые пришли к поразительному выводу — оказалось, что их алгоритм справлялся с поставленной задачей заметно лучше, чем практически все люди. Их детищу было достаточно всего 10 "лайков" для того, чтобы точнее оценить личность человека, чем это делали его коллеги по работе, около 150 — в случае с родственниками и примерно 70 — для друзей.

Подобный итог эксперимента, по словам самих авторов статьи, вызвал у них двоякие впечатления. С одной стороны, подобные алгоритмы можно использовать для помощи людям в выборе оптимальных долгосрочных социальных решений. С другой — он в очередной раз ставит вопрос о безопасности личных данных в интернете и может заставить людей относиться к соцсетям с большим недоверием.