Ключевые составляющие жизни на Земле имеют космическое происхождение

Вероятно именно попадание некоторых элементов из космоса на нашу планету дало толчок развитию всего живого.

Исследователи обнаружили новые доказательства того, что жизнь на нашей планете может иметь внеземное происхождение. Они обнаружили, что ключевые его компоненты на самом деле зародились в космосе и лишь впоследствии через метеориты или кометы попали на Землю.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что процесс «заражения» нашей планеты жизнью состоялся в первый миллиард лет ее истории.

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Издание уточняет, что речь идет о занесении на Землю фосфатов. Они играют важную роль в структуре всех живых клеток. Будучи по-сути производными от фосфора, они – главная составляющая хромосом, которые несут генетическую информацию в каждой ДНК. Кроме того, эти элементы играют критически важную роль в обеспечении клеток энергией, которая нужна им для выполнения своих основных функций.

Однако, несмотря на такую важную роль для земной жизни, ученые не могут сказать наверняка, откуда первые живые организмы взяли фосфаты. Поэтому одна из гипотез говорит, что компонент мог попасть сюда из космоса.

Исследователи из Гавайского университета вместе с коллегами из Тайваня и Франции указали на вероятный источник фосфатов, на который раньше ученые не обращали внимания. Он известен как межзвездный фосфин – компонент, который содержит водород и фосфор. Химические реакции с его участием продуцируют оксиды фосфора и производные структуры, такие как фосфатная и ортофосфорная кислоты. Эти вещества могли попасть на Землю через метеориты, прежде чем вошли в структуру биологических молекул живых клеток на планете.

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«На земле фосфин смертельный для всего живого. Но в межзвездном пространстве необычные химические процессы при его участии могли проложить путь к возникновению биологически релевантных соединений, таких как оксикислоты фосфора, которые могли спровоцировать молекулярную эволюцию жизни, какой мы ее знаем», - пояснил исследователь Эндрю Тернер.