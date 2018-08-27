Amnesty International считает необходимым гарантировать, чтобы ключевые решения в применении оружия, такие как выбор цели, принимал человек.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала запретить "роботов-убийц" – полностью автономных систем вооружений.

Об этом говорится в соответствующем заявлении правозащитников, опубликованном на сайте организации.

Правозащитники считают, что не стоит предоставлять машинам "право принимать решения о жизни и смерти".

"Роботы-убийцы - это больше не научная фантастика. Появление наделённых искусственным интеллектом беспилотников, автоматических пушек, которые могут сами выбирать себе цели - свидетельствует о том, что технологические прорывы в области создания вооружений намного опережают развитие соответствующего международного права. Мы постепенно скатываемся к ситуации, когда в будущем люди вообще могут быть отстранены от принятия решений о применении силы", - заявил исследователь и советник Amnesty International по вопросам искусственного интеллекта и правам человека Раши Абдул-Рахим.

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Amnesty International считает необходимым гарантировать, чтобы ключевые решения в применении оружия, такие как выбор цели, принимал человек. Только в таком случае, по мнению правозащитников, можно обеспечить соблюдение международного права.

В Amnesty International призвали выработать юридически обязательные стандарты для обеспечения того, чтобы люди оставались ключевым звеном при реализации "критически важных функций" автономных систем вооружений, таких как идентификация, выбор и захват целей.

Правозащитники отмечают, что за полный запрет смертоносных автономных систем вооружения выступают 26 стран мира, в том числе Китай, Австрия, Бразилия и Египет.

Amnesty International выступила с таким заявлением перед началом переговоров о летальных автономных системах вооружений под эгидой ООН. Они начинаются 27 августа в Женеве. Ожидается, что в переговорах примут участие представители из 75 стран.

Ранее УНИАН сообщал, что Москва выступает против запрета полностью автономных боевых систем, а российские военные активно адаптируют технологии искусственного интеллекта для своих целей.