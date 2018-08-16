Россия выступает против запрета на автономных боевых роботов – СМИ

Сторонники запрета опасаются, что уже через 5-10 лет на полях сражений появятся боевые машины, способные самостоятельно выбирать себе цели для атаки.

Москва выступает против запрета полностью автономных боевых систем, а российские военные активно адаптируют технологии искусственного интеллекта для своих целей.

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Об этом говорится в материале российской газеты «Коммерсантъ». Отмечается, что 27–31 августа в Женеве под эгидой ООН должны пройти переговоры Группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений (САС). Первая такая встреча состоялась совсем недавно - в декабре 2017 года, вторая — в апреле 2018-го. Переговоры пока проходят в формате Конвенции по негуманному оружию.

Отмечается, что с инициативой запретить САС выступили ряд государств. В частности - Австрия, Аргентина, Бразилия и Ватикан. Всего идею запрета подобного оружия в данный момент поддерживают 26 стран.

По логике сторонников запрета, технологии искусственного интеллекта развиваются крайне быстро, и уже скоро станет возможным появление полностью автономных машин, способных принимать решения без участия человека.

Уже сейчас на вооружении ряда стран стоят «умные» системы: от интеграции систем ПВО до «стай» беспилотников, роботов-часовых и аппаратов для обезвреживания взрывных устройств. Противники такого оружия опасаются, что уже через 5-10 лет на полях сражений появятся боевые роботы, которые будут самостоятельно выбирать цели и атаковать их.

Инициаторы запрета полностью автономных смертоносных систем настаивают на принятии юридически обязывающего международного договора, который требовал бы от государств обеспечивать сохранение должного человеческого контроля над машинами.

Координатор глобальной кампании «Остановите роботов-убийц» (Stop Killer Robots) Мэри Верхэм пояснила журналистам, что под «должным контролем» подразумевается возможность вмешательства оператора в процесс выбора мишени.

Сторонники запрета надеются, что намеченная на конец августа встреча станет шагом к наделению группы полноценным переговорным форматом — то есть откроет путь к выработке конвенции о запрещении САС.

Указывается, что многие страны скептически относятся к идее запрета подобных систем, среди них и Россия. Отмечается, что делегация РФ готовится ехать в женеву, но о существенном ограничении или полном запрещении САС говорить не готова, и выступает против наделения Группы переговорным мандатом.

При этом, российские военные, как отмечается, активно адаптируют технологии искусственного интеллекта для своих целей. Так, на вооружении ВС РФ стоят подводные дроны «Галтель», способные после получения задания самостоятельно анализировать обстановку и выбирать способы ее решения. Сообщалось также о поступлении в войска радиоэлектронной борьбы ВС РФ системы РБ-109А «Былина», способной, по заверениям создателей, самостоятельно анализировать боевую обстановку и выбирать способы подавления сигналов противника.

Тем не менее, Россия уступает позиции в этой сфере США и Китаю. Вашингтон, в свою очередь, так же не готов обсуждать запрет на создание автономных боевых машин.

Единственной страной-членом Совбеза ООН, поддержавшим разработку конвенции о запрете САС, стал Китай. Впрочем, в Пекине оговариваются: речь может идти только о запрещении применения полностью автономных боевых систем, но не об ограничениях на их разработку и создание.

Ранее сообщалось, что армия США в 2020 году намерена начать испытания роботизированных боевых машин.