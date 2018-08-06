В Китае создали искусственную кожу для мониторинга состояния здоровья
Китайские ученые создали искусственную цветную электронную кожу на основе графена, которая может функционировать как носимое электронное устройство.
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Как сообщает «Синьхуа», новая разработка, получившая название e-skin, может функционировать как устройство для мониторинга состояния здоровья. Статья об изобретении опубликована в журнале ACS Nano.
В устройстве используется тонкий, гибкий и растяжимый электронный материал, который имитирует кожу человека и может ощущать давление, температуру и натяжение.
Отмечается, что графен - сверхтонкое вещество, отличающееся превосходной гибкостью и проводимостью. Оно является идеальным материалом для электронной кожи.
Специалисты из китайского университета Цинхуа продемонстрировали графеновую электронную кожу с применением технологии лазерного скрайбирования.
Электронная кожа может быть прикреплена к человеческой коже, а также к маскам или горлу для измерения сигналов тела, включая дыхание, сердцебиение и голос. Она проявляет высокую чувствительность и долговременную стабильность, выдерживает высокую температуру и удобна для носки.
Ученые убеждены, что электронная кожа имеет колоссальные потенциальные возможности для применения в области здравоохранения и искусственного интеллекта.
Как сообщал УНИАН, биоинженеры вплотную приблизились к печати человеческих органов. В январе ученые из Великобритании создали методику 3D-печати тканей человеческого организма.