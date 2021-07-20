Почти каждая комната двухэтажного поместья покрыта позолотой.

Утром, 20 июля, российские следователи провели спецоперацию в Ставропольском крае, в ходе которой задержали практически всю верхушку Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Об этом в Telegram сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Во время задержания руководителя региональной инспекции Алексея Сафонова оперативники успели сфотографировать элитное жилье главного гаишника области. Почти каждая комната двухэтажного поместья покрыта позолотой; стены обшиты дорогой тканью.

Золото есть даже на сиденьях унитаза. В одной из комнат разместили большой шкаф – полностью из позолоты. Еще в одной нашли два кресла темно-синего цвета, стилизованные под королевские троны.

Задержание проводили более 35 силовиков.

Всем фигурантам инкриминируют создание преступной группировки с целью взяток, злоупотребления, превышения служебных обязанностей. Депутат констатировал, что в регионе действовала "настоящая мафия, которая наживалась на всем: от блатных номеров и пропусков грузовиков – до торговли песком".

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Автор: Иван Бойко